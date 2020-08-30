«الأقباط الكاثوليك» تستقبل راهبات القديس يوسف بإيبارشية سوهاج

استقبلت كنيسة الشهيد العظيم مارجرجس بالشورانية بإيبارشية سوهاج، الأحد، الأخوات الراهبات رهبنة القديس يوسف البتول، وذلك في إقامة دائمة تحت رعاية وإشراف الأب باخوم عويضة الفرنسيسكاني راعي الكنيسة.واحْتفلت الكنيسة القبطية الكاثوليكية بعيد صعود جسد العذراء للسماء منتصف أغسطس، وتستعد للاحتفال برأس السنة القبطية خلال الأيام المقبلة.