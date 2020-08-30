الأحد.. انطلاق أولى حلقات «سلامتك على إنرجي» مع نورهان قنديل
الأحد 30/أغسطس/2020 - 06:26 م
منار إبراهيمطباعة
تنطلق أولى حلقات برنامج "سلامتك على إنرجي" على راديو إنرجي مع دكتورة التغذية الصحية نورهان قنديل، يوم الأحد المقبل الموافق 6 سبتمبر.
برنامج "سلامتك على انرجي" ينتمي لنعية البرامج الصحية التي تقدم لمستمعيها العديد من النصائح التي تهم سلامة صحتهم، وكيفية تناول الغذاء الصحي خاصة في ظروف انتشار فيروس كورونا المستجد، ويذاع يوميا من الأحد الأربعاء إلى الأربعاء في تمام الثانية ظهرا.
نورهان قنديل أخصائية تغذية علاجية، تعتبر من أشهر الأطباء المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي، تقدم لمتابعيها نصائح لحياة صحية ووزن مثالي.
برنامج "سلامتك على انرجي" ينتمي لنعية البرامج الصحية التي تقدم لمستمعيها العديد من النصائح التي تهم سلامة صحتهم، وكيفية تناول الغذاء الصحي خاصة في ظروف انتشار فيروس كورونا المستجد، ويذاع يوميا من الأحد الأربعاء إلى الأربعاء في تمام الثانية ظهرا.
نورهان قنديل أخصائية تغذية علاجية، تعتبر من أشهر الأطباء المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي، تقدم لمتابعيها نصائح لحياة صحية ووزن مثالي.
الأحد.. انطلاق أولى حلقات «سلامتك على إنرجي» مع نورهان قنديل
الأحد.. انطلاق أولى حلقات «سلامتك على إنرجي» مع نورهان قنديل