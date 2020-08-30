الأحد.. انطلاق أولى حلقات «سلامتك على إنرجي» مع نورهان قنديل

تنطلق أولى حلقات برنامج "سلامتك على إنرجي" على راديو إنرجي مع دكتورة التغذية الصحية نورهان قنديل، يوم الأحد المقبل الموافق 6 سبتمبر.برنامج "سلامتك على انرجي" ينتمي لنعية البرامج الصحية التي تقدم لمستمعيها العديد من النصائح التي تهم سلامة صحتهم، وكيفية تناول الغذاء الصحي خاصة في ظروف انتشار فيروس كورونا المستجد، ويذاع يوميا من الأحد الأربعاء إلى الأربعاء في تمام الثانية ظهرا.نورهان قنديل أخصائية تغذية علاجية، تعتبر من أشهر الأطباء المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي، تقدم لمتابعيها نصائح لحياة صحية ووزن مثالي.