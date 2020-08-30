تعافى 358 مصابا بفيروس كورونا فى قنا

أعلن كمال شلبي، سكرتير عام محافظة قنا، عن تعافي وخروج 358 مصابا بفيروس كورونا المستجد من مستشفى قنا العام، بعد تحول نتائجهم من الإيجابية إلى السلبية، بعد تلقيهم الرعاية الطبية وتمام شفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.وأكد «شلبي» أن نسب الإصابة بفيروس كورونا انخفضت بشكل كبير، خلال الفترة الماضية، مشيدا بالجهود المبذولة من خلال الأطقم الطبية المدربة، مؤكدا استمرار التنسيق بين كل الجهات المعنية من أجل تسخير كل الإمكانيات الطبية والمادية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.وناشد المواطنين الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحماية من فيروس كورونا والالتزام بارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي والابتعاد عن التواجد في الأماكن المزدحمة.