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الأحد 30 أغسطس 2020 الموافق 11 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الأول مكرر بـ«فنية قنا»: «أبويا غفير وهشتغل في شركة المياه»

الأحد 30/أغسطس/2020 - 06:18 م
الأول مكرر بـ«فنية
الأول مكرر بـ«فنية قنا
قنا: إسلام البكري
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قال محمود محمد أبوالحمد من مركز الوقف بقنا، الأول مكرر على مستوى الجمهورية في الثانوية الفنية، إنه فضل الالتحاق بمدرسة مياه الشرب والصرف الصحي عن الثانوية العامة، رغم حصوله في الشهادة الإعدادية على مجموع كبير يفوق درجات القبول بالثانوية العامة.

وأضاف الأول مكرر: «منذ التحاقي بالتعليم وأنا أحصل على الدرجات النهائية في كل المواد الدراسية».

وتابع الأول مكرر على مستوى الجمهورية في الثانوية الفنية: «لم أتخذ قرارا حتى الآن باستكمال تعليمي بالجامعة أو الالتحاق بالعمل في شركة المياه، حيث يتم إلحاق جميع الناجحين للعمل بشركة المياه بقنا».

وأشار الأول مكرر إلى أنه كان يتوقع أن يكون ضمن الأوائل على مدرسة مياه الشرب بمحافظة قنا، ولم يكن يتوقع أن يكون ضمن الأوائل على مستوى الجمهورية.

وأوضح «محمود» أن والده يعمل خفير نظامي، ووالدته ربة منزل وأسرته كان لها دور في دعمه ومساندته خلال فترة الدراسة.
الأول مكرر بـ«فنية قنا»: «أبويا غفير وهشتغل في شركة المياه»
الأول مكرر بـ«فنية قنا»: «أبويا غفير وهشتغل في شركة المياه»

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