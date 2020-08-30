مطران الأقباط الكاثوليك بسوهاج يزور كنيسة مارجرجس بجهينة

زار صباح اليوم الأحد، الأنبا باسيليوس فوزي مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، كنيسة الشهيد العظيم مارجرجس بجهينة.

تأتي تلك الزيارة من أجل الاطمئنان على الأحوال الرعوية للكنيسة؛ حيث ترأس صاحب النيافة صلاة القداس الإلهي بمشاركة الأب إرميا عياد راعي الكنيسة، والشماس الإكليريكي أبانوب كرمي، إضافة إلى خورس شمامسة الكنيسة وشعب الرعية.

وألقي الأنبا باسيليوس كلمة العظة حول أهمية التفكير بجدية في الحياة الأبدية، مستشهدًا بمثل العذاري الجاهلات غير المستعدات؛ لأننا لا نعلم متى سيأتي العريس.