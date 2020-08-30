الداخلية تضبط 206 أشخاص متعدين على أملاك الدولة والأراضى الزراعية

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، خلال 24 ساعة، من ضبط 206 أشخاص اعتدوا بالبناء المخالف على أملاك الدولة والأراضى الزراعية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.يأتي ذلك فى إطار جهود وزارة الداخلية لمواجهة كافة أشكال الخروج على القانون، وما أعلنته الوزارة من التصدى بكل حسم وحزم لكافة صور التعديات بالبناء على أملاك الدولة والأراضى الزراعية، ومواصلة جهودها فى ضبط المخالفين للقرار الصادر بإيقاف كافة صور أعمال بناء المساكن الخاصة بكافة محافظات الجمهورية.