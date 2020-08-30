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الأحد 30 أغسطس 2020 الموافق 11 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

الداخلية تضبط 206 أشخاص متعدين على أملاك الدولة والأراضى الزراعية

الأحد 30/أغسطس/2020 - 05:56 م
أملاك الدولة والأراضى
أملاك الدولة والأراضى الزراعية
مريم جبل - عمرو المزيدي
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تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، خلال 24 ساعة، من ضبط 206 أشخاص اعتدوا بالبناء المخالف على أملاك الدولة والأراضى الزراعية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

يأتي ذلك فى إطار جهود وزارة الداخلية لمواجهة كافة أشكال الخروج على القانون، وما أعلنته الوزارة من التصدى بكل حسم وحزم لكافة صور التعديات بالبناء على أملاك الدولة والأراضى الزراعية، ومواصلة جهودها فى ضبط المخالفين للقرار الصادر بإيقاف كافة صور أعمال بناء المساكن الخاصة بكافة محافظات الجمهورية.

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