الأنبا دانيال في زيارة رعوية إلى كنيسة العذراء بالقنطرة

قام الأنبا دانيال لطفي، مطران إيبارشية الإسماعيلية وتوابعها، بزيارة رعوية لكنيسة العذراء مريم، الأحد بالقنطرة وترأس الذبيحة الإلهية بمعاونة الأب أغناطيوس حكيم راعي الكنيسة والأب جوزيف زكريا نائب الراعي.في بداية العظة هنأ نيافته الحضور بمناسبة عيد النيروز «الشهداء»، كما قدم الأب جوزيف زكريا نائب الراعي الجديد للشعب شاكرًا محبة وأبوّة الأب أغناطيوس حكيم على حفاوة الاستقبال في العظة التي جاءت تحت عنوان "كونوا شهودًا حقيقيين للمسيح بالعمل والكلمة".وقال في عظته: "العالم اليوم يحتاج لشهود حقيقيين يعيشون المحبة الصادقة التي يجب أن تظهر في كل فعل من أفعالنا على مثال الراعي الصالح".وأكد نيافته أهمية دور الآباء والأمهات على تشجيع أبنائهم للذهاب للكنيسة والتّعلم والخدمة والتّكريس للرب، وأن تكون الأولوية دائمًا لخدمة الله والكنيسة، طالبًا من الأبناء أن يكون هناك حوار مع الوالدين قائم على الاحترام والتقدير والعرفان بالجميل، راجيًا استعمال وسائل التواصل الحديثة بصورة إيجابية تخدم وتنمّي ثقافتهم وأفكارهم، فالشباب هم رجاء وقلب الكنيسة.