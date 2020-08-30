محافظ دمياط تهنئ الطالبة آلاء الشربيني أول الدبلومات الفنية التجارية

قال عادل عثمان مدير مديرية التربية والتعليم بدمياط، إن المحافظة حصلت على المركز الأول في شهادة دبلوم المدارس الثانوية الفنية التجارية نظام ٣ سنوات للتعليم والتدريب المزدوج لعام ٢٠٢٠٢٠١٩م.وهنأت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، وعادل عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم، الطالبة آلاء ماهر عبد القادر الشربيني من مدرسة دمياط الجديدة للتعليم والتدريب المزدوج، لحصولها على المركز الأول في شهادة دبلوم المدارس الثانوية الفنية التجارية نظام ٣ سنوات للتعليم والتدريب المزدوج لعام٢٠٢٠٢٠١٩م متمنين لها دوام التقدم.