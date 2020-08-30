الثلاثاء.. «قومي الاتصالات» يصدر تقريره الـ13 لجودة المحمول

يستعد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لإصدار تقريره الـ13 لجودة خدمات الصوت والإنترنت عن شهر يوليو الماضي، المقدمة من شركات المحمول العاملة في مصر بعد غدٍ الثلاثاء أول سبتمبر المقبل، بعد قيام المركز القومي لمراقبة جودة خدمات الاتصالات بالانتهاء من جميع القياسات المحددة على الشبكة، وتتم على 27 ألف كيلومتر من المناطق المأهولة بالسكان تضم عدد 81 مدينة وحيًا بإجراء مئات الآلاف من المكالمات الاختبارية، إضافة إلى اختبارات خدمات البيانات للمحمول.وقال الدكتور حمدي الليثي، رئيس شعبة الاتصالات بغرفة تكنولوجيا المعلومات، إن التقرير الثاني عشر لقياسات جودة خدمات المحمول حدد نحو 14 مدينة وحيًا تعاني من تأثّر في مؤشر عدم بدء المكالمات لشركة فودافون و8 مناطق لعدم اكتمال أو انقطاع المكالمات، و6 مناطق لجودة صوت المكالمات في حين أن شركة أورانج تم رصد 25 مدينة وحيًا تعاني من تأثر في مؤشر عدم بدء المكالمات و8 مناطق لجودة صوت المكالمات، أمّا اتصالات سجلت 22 مدينة وحيًا تعانى من تأثر في مؤشر عدم بدء المكالمات و5 مناطق لعدم اكتمال أو انقطاع المكالمات وشركة we تم رصد 45 مدينة وحيًا تعانى من تأثر في مؤشر عدم بدء المكالمات ونحو 5 مناطق لعدم اكتمال أو انقطاع المكالمات و3 مناطق لجودة صوت المكالمات.أضاف رئيس شعبة الاتصالات، لـ«الدستور»، أن صدور مثل هذه التقارير مهمة جدًا للمواطنين، وتقدم تحليلًا واضحًا لمناطق تدني خدمات الاتصالات في مصر، مؤكدًا أن سوق الاتصالات المحلي يحتاج لضخ نحو 15 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري، بهدف تحديث وتوسيع الشبكات والبنية التحتية المطلوبة لهذه الخدمات، لافتًا إلى أن مصر تعتبر من أكبر الأسواق في أعداد مشتركي المحمول بإفريقيا والمنطقة العربية.وطالب الليثي الجهاز القومي للاتصالات بضرورة وضع جدول زمني لحل هذه المشاكل، مشددًا على أن يقوم المركز القومي لمراقبة جودة خدمات الاتصالات بمتابعة الإجراءات المتبعة، بهدف تحسين جودة الخدمة في هذه المناطق بحد أقصى 3 أشهر.وأكد الليثي أن عدد مشتركي الهاتف المحمول والثابت سجل نحو 105.94 مليون مشترك بنهاية مارس الماضي بنحو 96.42 مليون مشترك للتليفون المحمول ونحو 9.52 مليون مشترك بالتليفون الأرضي مقابل نحو 7.53 مليون مشترك في الإنترنت الأرضي، في حين سجل مستخدمو الشبكة عن طريق التليفون المحمول 39 مليون مستخدم ونحو 3.60 مليون مشترك بـUSB مودم.