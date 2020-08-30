وزيرة الصحة: 800 ألف مواطن بمنظومة التأمين الشامل بالأقصر

خلال تفقدها وحدة صحة آل عثمان ومركز طب أسرة القرنة بمحافظة الأقصر..وزيرة الصحة تؤكد: العمل بالمنظومة لم يتوقف في ظل مواجهة الدولة لفيروس كوروناوزيرة الصحة: تدريب الأطقم الطبية ظل مستمرًا "أونلاين" لرفع كفاءتهم المهنيةأعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن تسجيل ٨٠٠ ألف مواطن بمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الأقصر، بنسبة ٥٧% من إجمالي عدد سكان المحافظة.جاء ذلك خلال تفقد وزيرة الصحة والسكان، والمستشار مصطفى محمد ألهم، محافظ الأقصر، وحدة طب أسرة آل عثمان، ومركز طب أسرة القرنة، في إطار متابعة الاستعدادات النهائية تمهيدًا للتشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة.وأكدت الوزيرة أن العمل بمنظومة التأمين الصحي الشامل يجري على قدم وساق وفقًا للمعدلات الزمنية المحددة، ولم يتوقف في ظل مواجهة الدولة لفيروس كورونا المستجد، بالإضافة لاستمرار تلقي القوى البشرية التي تعمل ضمن المنظومة التدريب اللازم "أونلاين" خلال الجائحة، مشيدة بنسب الإنجاز ومعدلات التطوير ورفع الكفاءة بالمستشفيات والوحدات الصحية بالأقصر وفقًا لمعايير الرقابة والجودة الخاصة بمنظومة التأمين الصحي الشامل.وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار الوزيرة لشئون الإعلام، والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة تفقدت الأقسام المختلفة بوحدة طب أسرة آل عثمان، والمعامل الخاص بالوحدة، وإدارة التدريب والتشغيل، كما تفقدت سكن الأطباء والذي تم تصميمه على أعلى مستوى، واطمأنت على توفير كافة التجهيزات به، مؤكدة توفير كافة سبل الدعم للأطباء والإداريين العاملين بالوحدة.وأضاف "مجاهد" أن وحدة صحة آل عثمان، هي إحدى الوحدات من ضمن ٥٩ وحدة ومركز طبي يعملون بنظام الجيل الثاني، وتخدم الوحدة أكثر من 21 و900 مواطن، مشيرًا إلى أن عدد ملفات الأسرة التي تم فتحها بالوحدة حوالي 10 آلاف ملف طبي، وتم إجراء عمليات الفحص الشامل للمواطنين الذين تم فتح الملفات لهم.وتابع "مجاهد" أن الوزيرة تفقدت وحدة كاميرات المراقبة المطورة بنظام ٣٦٠ درجة، والتي يتم بها ربط المعلومات والمؤشرات الفنية والمالية والإدارية، بالمستشفيات والمركز الإقليمي بجنوب الصعيد، والمركز الرئيسي بالقاهرة، كما حرصت الوزيرة خلال جولتها على الاستماع لآراء المواطنين الذين أشادوا بدورهم بالطفرة الطبية التى تشهدها المحافظة.وأشار إلى أن الوزيرة تابعت جولها بزيارة مركز طب أسرة القرنة، وهو من أكبر المراكز الطبية المتواجدة في الأقصر المجهزة على أعلى مستوى.وذكر مجاهد أن الوزيرة حرصت خلال جولها على الاستماع إلى المواطنين المترددين على الوحدات الصحية، ومدى رضاهم عن الخدمات الطبية المقدمة لهم، مؤكدة الحرص على تقديم أفضل خدمة طبية لجميع المرضى، كما وجهت بتحويل مريضة تحتاج إلى رعاية مخ واعصاب إلى مستشفى إسنا لتلقى العلاج والرعاية اللازمة.ومن جانبه أشار الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل بالمحافظات، إلى أن مركز طب أسرة القرنة تخدم حوالي 140 ألف مواطن، ويضم 4 عيادات تضم تخصصات طبية مختلفة، وعيادتين للأسنان، ووحدة الأشعة، والمعمل الخاص بالفحوصات الطبية والمجهز طبقًا لمعايير الجودة المحددة.وأضاف "السبكي" أن الوزيرة تفقدت عيادة النساء والتوليد بالمركز، واطمأنت على التجهيزات بالكامل، كما تفقدت وحدة الطوارئ وتأكدت من توافر مخزون من الأدوية والمستلزمات الطبية تكفي لمدة 3 أشهر قادمة.جدير بالذكر أن محافظة الأقصر تأتي ضمن محافظات المرحلة الأولى الخمس والتي تشمل "الإسماعيلية، والسويس، والأقصر، وأسوان، وجنوب سيناء"، والتي بدأ تسجيل المواطنين بها منذ الأول من شهر أكتوبر 2019، تمهيدًا لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، إضافةً إلى محافظة بورسعيد والتي انطلقت المنظومة بها في شهر يوليو من العام الماضي.