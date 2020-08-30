مؤلف رواية «الباشا»: العمل كتابته مؤلمة.. والتبجح التركي محاولة لإعادة فرض الهيمنة (حوار)

* الكتابة عن الأحداث التاريخية شائكة، فهل يلتزم الكاتب بالمصداقية أم قد يضطره التخيل الروائي إلى إضافة بعض الأحداث الدرامية للحصول على قليل من الإثارة؟

* قلت إن "كتابة الرواية ذات الطابع التاريخي تأخذ من الكاتب وقت ومجهود لا يتصوره أحد ويمكن أن يحدث خطأ وهذا شيء وارد".. حدثنا عن كواليس كتابة العمل.. وأي المراجع استعنت بها لتفادي الوقوع في أي خطأ؟

* الرواية تتناول فساد الاحتلال العثماني.. فهل تقصد بالفساد هنا "فساد حقبة" أو فساد العثمانيين فقط"؟

* ترصد روايتك الجرائم التاريخية التي قام بها العثمانيون في حين نشهد، الآن، مثل تلك الجرائم تحاول تركيا القيام بها.. فإلى أي مدى تؤمن بأن التاريخ يعيد نفسه ومدى تطابق ماضي تركيا بحاضرها؟

* ما الصعوبات التي واجهتك عند كتابة رواية "الباشا"؟

* برأيك.. ما سبب تراجع الأعمال الفنية التاريخية خلال السنوات الماضية؟

* حدثنا عن فكرة تحويل رواية "الباشا" لعًمل درامي؟.. والتفاصيل المتعلقة بذلك؟

كشف الروائي والسيناريست سمير زكي تفاصيل آخر أعماله الروائية "الباشا"، وكواليس كتابته لها، خاصة أنها رواية تاريخية.فما هي كواليس كتابته للعمل وكيف خلط الحبكة الروائية في سير الأحداث التاريخية دون المساس بالحقائق الثابتة، هذا ما كشفه سمير زكي في حواره مع "الدستور" الذي دار عجلته..- الكتابة التاريخية دائمًا ما كانت مصدر إلهام للكثير من الروائيين الذين إذا ذكرناهم فردًا فردًا لن ننتهي وسيطول الحديث جدًا ولكن ما يلفت النظر أن هؤلاء من سبقونا في كتابة الرواية التاريخية قد وضعوا لنا خطة خفية داخل أعمالهم يمكن أن نهتدي بها مثل الطريقة التشريحية في البحث داخل أمهات كتب التاريخ والبحث عن الأحداث الشائكة أو الخفية المسكوت عنها بقصد أو بدون قصد مع عمل عملية تشريحية لتلك الملابسات والحوادث التي أثرت في مجرى التاريخ والطريقة التنقيبيّة التي ينقب من خلالها الكاتب في ما بين السطور عن خفايا الأمور الدقيقة التي يمكن أن يستشفها من معاملات أو حوارات أو تواريخ متقاربة أو علاقات غامضة لم تكتمل، إلى آخره.بعد كل هذا، يتم خلط الحبكة الروائية من خلال خط سير الأحداث التاريخية والتدقيق على عدم المساس بالحقائق الثابتة حتى لا يحدث تشتت وتزوير يمكن أن يلغي مصداقية العمل الروائي لدى القارئ، أما عدا ذلك فالخط الدرامي مفتوح على مصراعيه من أجل التنوع والتشويق وليس من أجل تغيير الثوابت والحوادث الموثقة، والتاريخ في النهاية مثير بطبعه، لكن يلزمه الخروج من النص الرتيب المغلف بهِ وإضفاء حياة على جوانبه ليزداد إثارة وتشويقا.- الكتابة في مجال الرواية ذات الطابع التاريخي مؤلم جدًا بالنسبة للكاتب المدقق والذي يخشى الوقوع في مصيدة الخطأ التاريخي الذي يمكن أن يبتلع العمل بأكمله حتى وإن كان على درجة عالية من الحبكة، لذا الحذر مطلوب في جميع مفاصل الرواية التاريخية وثناياها التي ربما تتشعب حتى تصبح بحور، لكن في هذه اللحظة على الكاتب أن يقرر ما يمكن الاستعانة بهِ ويتغاضى عما يبلبل ذهن القارئ وتشويشه.أما عن كواليس رواية "الباشا" فكانت عبارة عن ألم ممتع، ألم البحث داخل تاريخ رجل اتفق عليه معارضيه وأعدائه أكثر من أصدقائه، والحقيقة المطلقة أنه لم يكن له صديق، لذا كان عليه هو أن يخطط تاريخه الشخصي مع مصر المتمثلة في حكامها الذين عمل تحت امرتهم ولم يكن هناك خير معين في ذلك سوى مذكرات نوبار باشا نفسها التي نشرت بعد وفاته بمائة عام، وهذا ما زاد الأمر غموض ووضع تكهنات عديدة وآراء متضاربة مشككة في صحة تلك المذكرات التى سطرها صاحبها في آخر أيام حياته متذكرًا بالتفاصيل الدقيقة ما كان يدور داخل أروقة البلاط العلوي والبلاط العثماني أيضًا، لكن يمتلك ذاكرة روائية أشبه بالسينمائية وهذا غالبًا لا نراه داخل المذكرات التي كُتبت إبان تلك الفترة بيد أصحابها الذين كانوا يعتمدون على السرد التاريخي المباشر المتعارف عليه في هذا الوقت، وهذا ما لم يتبعه نوبار باشا داخل سرده بل اعتمد على الوصف والتدقيق ورسم لوحات لجميع مشاهد حياته الخاصة والعامة، وهذا ما جعل جانب كبير يشكك في تلك المذكرات.من هنا كان يجب البحث داخل أروقة كتب ومجلدات أخرى عاصر كتابها تلك الفترة ودونوا عنها، فكان لا يوجد سوى المستشرق الأجنبى الذي له بضع كتب مهمة عن الفترة العلوية التي عاصرها نوبار، وبالأخص بداية محمد علي وحتى عهد الخديو عباس حلمي الثاني مع عمل مضاهاة للحقائق ما بينها وبين مذكرات نوبار التي لم تختلف كثيرًا في التسلسل التاريخي أو الحوادث بل وكانت مذكراته أكثر في المعلومات والقصص.في النهاية لا ننكر وجود جانب مصري معاصر متمثل في إصدارات جمعية القاهرة الخيرية الأرمنية التي تمتلك رصيدا لا يستهان به من المطبوعات التاريخية ومخطوطات نادرة عن تلك الحقبة وما بعد، كان لا بد من الاطلاع عليها وسؤال المختصين عنها الذين لم يبخلوا بأى معلومة متاحة لديهم، ولا زلت مصمما أن التاريخ الأرمني يجب أن يلاقي اهتماما على المستوى المصري والعربي أكثر من هذا، لأن الأرمن في مصر الآن ليسوا جالية أو طائفة، بل هم مصريين لهم ما لنا وعليهم ما علينا، شاركوا في حروبنا، حزنوا في أحزاننا، فرحوا في أفراحنا، يعتبرون مصر هي وطنهم.- إبان تلك الفترة لا يمكن أن نفصل ما بين فساد الحقبة المصرية أو فساد العثمانيين فقط، لأن مصر كانت متبوعة بالاحتلال إلى البلاط العثماني الفاسد الذي كان يتهاوى في تلك الفترة وعلى وشك الإطاحة به سريعًا، وكان السوس ينخر في جميع مفاصل الدولة العثمانية التي من ضمن ممتلكاتها مصر التي تُعتبر ولاية يُنظر لها فقط من أجل أموال الخراج أو الجزية التي تُدفع سنويًا إلى المحتل العثماني الذي نهب ثروات بلادنا لما يقارب الستة قرون وأكثر.لا ينكر أحد أن مصر كان لها شأن مميز داخل المنظومة العثمانية إلا أن الفساد لا يتجزأ وإذا كان السلطان ماسك بالطبل والمزمار فما من شيمة الشعوب إلا الرقص المتمثل في الفساد الممنهج الذي ضرب جميع جوانب الحياة وكتب التاريخ أجمعها في العالم العربي اتفقت على هذا المنوال مما شجع حتى أهل تلك البلاد على ممارسة الفساد بجميع صوره الفجة.- أنا مؤمن بأن التاريخ هو مرآة تنظر من خلالها فترى ماضيك، ويمكن أن تتوقع حاضرك وتتنبأ بمستقبلك.التبجح التركي الآن، الذي نشهده على الصعيد العربي ليس سوى محاولة لإعادة فرض الهيمنة والسيطرة على المنطقة التي تحاول أنقرة لضمها مرة أخرى والتلذذ بسرقتها وامتلاء البطون من الأموال الحرام، هذا هو عهدهم معنا نحن المصريين ومع العرب أيضًا، ولا ننسى أن الثورة العربية عندما انتفضت عليهم لم يكن من فراغ، بل كان تحت تأثير ذل وقهر وحرمان لا يُنسى من وجدان المواطن العربي.لكن نست تركيا شيئًا واحدًا أن الأرض لم تعد لهم وأن من حكموهم بسبب جهلهم فيما مضي هم الآن من يمسكون شعلة التقدم والحضارة إلى العالم العربي ولن يتهاونوا في حقوقهم كما حدث في الماضي أو يسكتوا عن أي انتهاك أو تبجح، وإذا كان العداء يتصاعد فتركيا ليست سوى بالونة منفوخة بالهواء البارد، وكما شاهدت القوى الأوروبية فيما سبق تنتزع لحمها الاستعماري وتسلخ جسد الرجل المريض الذي لم يقوى حتى أن يموت باحترام بل تم إذلاله إبان الحرب العالمية الأولى وتم تقطيع أراضيه بسكينة تلمة، ويكفي أنهم ظلوا في ذاكرة العرب وحتى يومنا هذا ملقبين بالروم، أي الذين ليسوا لهم أمان، فالرّومي دائمًا ليس له عهد أمان مع ابن العرب.إذا كنا نريد أن نحاسب الأتراك على تبجحهم، لنطالب بحقنا في الأموال والثروات التي نهبوها من الشعب المصري لمدة ستة قرون.- "الباشا" من الروايات التي تناولت حقبة كبيرة في التاريخ المصري تقارب السبعين عام أو أكثر، وذلك لأن نوبار باشا نفسه خدم ما يقارب 60 عامًا تحت لواء الأسرة الحاكمة متنقلًا بين حكامها السبعة الأوائل وهذا ما جعلني أجد نفسى لا أسطر تاريخ رجل أرمني بل وجدت نفسي داخل بهو التاريخ المصري الواسع العريض بجميع امتدادته غارق في بحر الأسرة العلوية التي أعشق الغوص في مياهها الواسعة، وتلك ليست المرة الأولى لي بل هناك رواية "البنك العثماني" التي تناولت جانبًا من تاريخ مصر العلوي أيضًا والأرمني، جزء من التاريخ المصري لا يمكن أن ينفصل عن تاريخ نوبار باشا أو الأرمن.تلك هي الصعوبة الوحيدة التي واجهتني أني اتكلم عن شعبين كل منهما كان يتكلم بلسان وكل منهما كان له عقل مختلف عن الآخر، لكن متى حدثت الإبادة الحميدية من مجازر تجاه الأرمن حتى هرع الشعب المصري بفتح أراضيه إلى الشعب الأرمني وسطر التاريخ أروع ملاحم العطاء والبذل والحماية، ولا زلت أؤكد على قلة المراجع التاريخية الخاصة بتلك الفترة.- ربما بسبب عزوف الكُتاب عنها واستغراقها وقت كبير في البحث والتنقيب داخل مراجع التاريخ، مع العلم أن عالم الكتب الإلكترونية أصبح الآن في متناول الجميع إلا أن الكتب التاريخية ما زالت لا تجد من يقتنصها من على الرفوف.وأحب أن أنوه أن القارئ المصري والعربي دائمًا ما يكون شغوفًا بالأعمال الروائية التاريخية، وذلك عن تجربة ودور النشر تسعى في البحث عن تلك الأعمال.- منذ أن تقدمت إلى جمعية القاهرة الخيرية الأرمنية بالرواية من أجل نشرها وكان كل من يطلع عليها ينظر إليها على أنها عمل درامي ناجح يمكن أن ينقل الكثير من الحقائق المخفية عن عيون المشاهد المصري والعربي داخل حقبة تاريخية مهمة كان لها تأثير كبير على الوجدان المصري والعربي، لذا من هنا تم طرح فكرة تحويل الرواية إلى عمل درامي يضم بين جوانبه الشأن المصري والعربي في ذلك الزمان والصعوبات والتحديات التي كانت تقابلهم على يد الاحتلال العثماني الغاشم الذي نزحوا تحت غباوته عصور عديدة متجرعين المر، والآن يتم التفاوض على إنتاج المسلسل مع أكثر من جهة.