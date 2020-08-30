رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 30 أغسطس 2020 الموافق 11 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

انقطاع مياه الشرب عن 12 منطقة فى القاهرة

الأحد 30/أغسطس/2020 - 05:58 م
انقطاع مياه الشرب
انقطاع مياه الشرب
طباعة
أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، قطع المياه عن عدة مناطق بالمحافظة وهي "روكسي- الخليفة المأمون- منشية البكري- جميع مناطق عين شمس- المطرية- حدائق الزيتون- حلمية الزيتون- حدائق القبة- مساكن الشركة السعودية – كوبري القبة - منشية الصدر - العباسية" نتيجة كسر مفاجئ لخط مياه شرب قطر 1200 مم القادم من محطة مسطرد لتغذية بعض مناطق مصر الجديدة، نتيجة تنفيذ أعمال طرق بمنطقة عين شمس.

وأعربت الشركة، عن أسفها عن هذا العطل الخارج غير المقصود، لافتة إلى أنها ستبذل قصارى جهدها لإنهاء أعمال الإصلاح في أقرب وقت ممكن، مشيرة إلى أنه سيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

موضوعات متعلقة

اليوم.. إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2020

مفاجآت في جريمة ذبح شقيقتين بقنا

رابط natega fany emis gov eg للاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2020

على رأسهم مرتضى.. إحالة 10 أسماء للجنة الانضباط باتحاد الكرة

الصور

image description

أليو بادجي يتقدم للأهلي أمام المصري

image description

الأهلي والمصري: الأحمر يواصل صدارته للدوري

image description

صلاة الجمعة من مسجد عمرو بن العاص

image description

80 صورة من صلاة الجمعة

image description

المصلون بمسجد مصطفى محمود: «النهارده عيد» (صور)

الأكثر قراءة

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2020

نتيجة الدبلومات الفنية 2020 بالاسم.. رابط مركز معلومات وزارة التربية والتعليم

رابط natega fany emis gov eg للاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2020

نتيجة الدبلومات الفنية 2020 .. ظهورها على الانترنت مساء اليوم

إنفوجراف

image description

كل ما تريد معرفته عن مشروع «إنفاذ القانون 2030» (إنفوجراف)

image description

السجل الجنائي لمحمود عزت (انفوجراف)

image description

7 معلومات عن اتهام محامي بقتل ابنته وتقطيعها بمنشار (إنفوجراف)

image description

5 معلومات عن «رشوة رئيس حي مصر القديمة» (إنفوجراف)

أيام زمان

كيف فسر يوسف إدريس حزنه من تتويج نجيب محفوظ بنوبل؟

«من يستحق نوبل؟».. نجيب محفوظ يجيب

تعرف على حكاية ضرب «المويلحي» بالـ«قفا» وكيف شمت أحمد شوقي فيه؟

«إذا اقتنعت بعقله سأحب كرشه وصلعته».. اعترافات مديحة كامل عن الرجل

نجم الساعة

«تطوير وتوفير».. كيف تساهم «ميكنة الجامعات» في تحسين مستوى الطلاب؟

منوعات

منها البطيخ.. أطعمة يمكن تناولها لتخفيف آلام الصداع

«تعمل كفلتر للبشرة».. اللحية تحمي الرجال من الإصابة بالسرطان

الصين يشهد أسوأ غزو للجراد منذ عقود

29 قتيلا و28 مصابا في انهيار مطعم بالصين

مقالات الرأي
ماجد حبته
على.. التطبيع.. وتكيّة أم على
د.أحمد الخميسى
جون ميدلى يتصدى لنهب الفقراء
ماجد حبته
سقوط سفّاح الجماعة.. والجامعة
د.مينا بديع عبدالملك
محمد فؤاد عبدالباقى.. صائم الدهر «2-2»
المزيد

الثقافة

«في ذكراه».. محطات فى حياة «السيد بدير» المبهج الذى مات حزينا

«ينسب لخطيب ثورة عرابى».. تاريخ «اللقانى» أشهر شوارع مصر الجديدة

سمير الفيل: أنجزت 67 نصًا قصصيًا سأوزعها على 3 مجموعات

«هيئة الكتاب» تعيد فتح 29 منفذ بيع