«ربنا نجاني من الموت».. الصورة الأولى لسيارة منال سلامة عقب تعرضها لحادث

تعرضت الفنانة منال سلامة لحادث شديد الخطورة هي وابنتها خلال عودتهما إلى منزلهما.ونشرت منال سلامة عبر حسابها بموقع إنستجرام للصور والفيديوهات صورة لسيارتها التي دمرت بشكل شبه كامل وعلقت عليها، قائلة: "الحمد لله ربنا نجاني أنا وبنتي من حدثة موت".وكانت تفاصيل الواقعة عبارة عن انفجار في الإطار الأمامي لسيارتها، وهو ما أدى إلى تهشمها بالشكل الذي ظهر خلال صورتها الأخيرة، إلا أن العناية الألهية أنقذتها هي ونجلتها أميرة من الحادث دون أي إصابات.يذكر أن، منال سلامة، أعلنت مؤخرًا خوضها تجربة التقديم التليفزيوني من خلال برنامج "الكلام مع منال" عبر فضائية "صدى البلد".