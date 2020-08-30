اغتصاب فتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة على يد أحد جيرانها بقنا

تعرضت فتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة بقنا، للاغتصاب من أحد جيرانها بعد استدراجها إلى شقة إيجار في إحدى مناطق مدينة قنا.تلقى اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، إخطارًا من بندر قنا باغتصاب "أمل. ن. ع، 27 عامًا، من ذوي الاحتياجات الخاصة بإحدى مناطق مدينة قنا.وكشفت تحريات المباحث برئاسة الرائد محمد إيهاب رئيس مباحث بندر قنا، أن المتهم "حسين. خ. ع"، 43 عامًا، أحد جيران المجني عليها.واعترف المتهم أمام النيابة بارتكابه الواقعة، بعد أن استدرج المجني عليها من أمام منزلها إلى شقة، واستغل إعاقتها ومرضها وقام بالاعتداء عليها واغتصابها.تم ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي قررت حبسه على ذمة التحقيقات.