هشام جمال يسابق الزمن للانتهاء من «في بيتنا روبوت»

يصوّر المنتج والفنان هشام جمال مشاهده ضمن أحداث مسلسل "في بيتنا روبوت" الذي يشارك فيه البطولة مع الفنانة شيماء سيف، فيما لم يتحدد موعد عرضه، سواء في الموسم الرمضاني أم خارجه.ويسعى هشام للانتهاء من تصوير المسلسل في أسرع وقت ممكن، ما جعل المخرج وليد الحلفاوي يسابق الزمن لتَصوير مشاهد العمل والذي تصل ساعات تصويره 16 ساعة يوميًا، وذلك لتفرغ المنتج لمسلسل دنيا سمير غانم الذي تخوض به الماراثون الرمضاني المقبل وتم التعاقد عليه خلال الفترة الماضية، حيث يقوم بإنتاجه من خلال شركته روزناما بالتعاون مع شركة سينرجي.وتدور أحداث المسلسل (يتكون من 30 حلقة)، في إطار الكوميديا الاجتماعية التي تناسب جميع الفئات العمرية وهي من إخراج وليد الحلفاوي، تأليف ورشة كتابيّة من المؤلفين أحمد محيي ومحمد محمدي.