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الأحد 30 أغسطس 2020 الموافق 11 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حبس مدير بنك عربى إفريقى سابق 10 سنوات وإلزامه برد 30 مليون جنيه

الأحد 30/أغسطس/2020 - 06:16 م
حبس
حبس
هبة عويضة
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قضت محكمة الجنايات الاقتصادية بالإسكندرية، اليوم، في الجناية رقم 16 لسنة 2018 اقتصادية رمل أول، برئاسة المستشار أمير عدلي، وعضوية المستشارين مصطفى وسيم وأسامة محمود، على المتهم أحمد أحمد خليل مدير البنك العربي الإفريقي فرع سان استيفانو، بالسجن 10 وتغريمه 30 مليون جنيه، وإلزامه برد 600 مليون جنيه استولى عليها من كبار العملاء، وكان يستقطبهم لتوظيف أموالهم لدى شركة استانلي، وتم القبض عليه بدولة الإمارات وترحيله لمصر.

وترجع التفاصيل، إلى أن المتهم قام بإيهامهم بالربح السريع وتزوير توقيعات أصحاب الحسابات الخاملة بالبنك والاستيلاء عليها، واعترف بالاستيلاء على الأموال بالإضافة إلى أنه أرشد عن أموال شركة استانلي للمقاولات السابق الحكم عليهم بذات الجناية، وكان من أكبر المودعين لاعبي كرة قدم وفنانين ورجال أعمال.

يذكر أن الإنتربول المصري ألقى القبض على المتهم في الإمارات، وتم إعادة الإجراءات وهو محبوس، والحكم صدر اليوم، نظرًا لأن الحكم السابق كان في شهر فبراير الماضي غيابيًا.

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