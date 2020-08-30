محافظ دمياط تناقش مع جهاز تعمير الساحل تنفيذ مشروعات حيوية

عقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اجتماعًا اليوم الأحد، مع اللواء مهندس مختار حسين رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط واللواء مهندس عاصم الطناوى نائب رئيس الجهاز لمشروعات الطرق والكبارى والمهندس وليد كمال مدير عام منطقة الدقهلية وكفرالشيخ ودمياط بالجهاز، وكذا الدكتور وائل بخيت استشاري معماري والدكتور سامر سمير استشارى مدنى، حيث تناول الاجتماع مناقشة محاور تنفيذ مشروعات حيوية وتنموية وفقًا لبنود البروتوكول المبرم بين المحافظة ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ممثلة فى جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط.وتم استعراض شامل لعدد من المشروعات المقرر تنفيذها فى الفترة الحالية ببعض مدن المحافظة، إذ ناقشت المحافظ مع ممثلي الجهاز الأطر الخاصة بالمقترحات التصميمية لإنشاء سوق الجمعة بمنطقة شطا طبقًا لمعايير ومتطلبات واشتراطات هندسية تتناسب مع طبيعة وهدف إقامة السوق للقضاء على العشوائية، وتتفق مع المبادئ المُتعلقة بالحفاظ على آدمية البائعين، كما تمت مناقشة المخططات التفصيلية لتخطيط الطرق الداخلية والممرات الفرعية بالسوق وكذا خطة التنفيذ التى ستتم عبر مراحل على أن يتم إنشاء منطقة الفروشات اليومية أولًا تليها مجمع الوحدات التجارية.أما بالنسبة لتطوير الطرق، فبحثت الدكتورة منال عوض الأفكار المقترحة لتطوير عدد من الطرق بمدن المحافظة منها "مدخل مدينة دمياط الغربى وكورنيش السنانية وتقاطع السد وبكفر سعد شوارع الثورة ومصطفى كامل وتقاطع شارع الثورة مع طريق المنصورة وكورنيش مدينة فارسكور وطريق مدينة ميت أبوغالب وشارع بورسعيد بمدينة السرو"، حيث تم تقسيم تلك الطرق لثلاث مجموعات، تتضمن كل مجموعة معايير محددة لتنفيذ أعمال التطوير طبقًا لأعلى المستويات لرفع كفاءتها والمستوى الحضاري لها، وإيجاد حلول ترفيهية للمواطنين.وأوضحت المحافظ أنه ومع تنفيذ هذه الأعمال التى يستهدفها البروتوكول، ستشهد دمياط طفرة حضارية حقيقية لكون تلك المشروعات ستتم فى ضوء دراسات علمية وهندسية، موجهة الشكر إلى اللواء مختار وممثلى جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط على هذا الجهد والفكر المستنير لخدمة المحافظة.