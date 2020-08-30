لحظة انتشال جثة في نهر النيل بسوهاج (فيديو)

انتشلت قوات الإنقاذ النهري بمحافظة سوهاج، منذ قليل، وبالتنسيق مع قسم ثان سوهاج تحت إشراف العميد محمد نصحي مأمور القسم، جثة شاب مجهول الهوية من نهر النيل أمام المسرح الروماني.تلقى اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، بلاغا من مأمور قسم ثاني يفيد بغرق شاب في نهر النيل وتم انتشال الجثة.وعلى الفور انتقلت قوة من مباحث قسم ثان سوهاج تحت إشراف اللواء عبد الحميد أبو موسى مدير المباحث الجنائية، لإجراء التحريات اللازمة وبمناظره الجثة تبين أن الجثة لشاب يبلغ من العمر١٦ عاما.وقام مباحث القسم برئاسة الرائد أحمد حمادي معاون مباحث القسم بإجراء التحريات اللازمة وتحرير المحضر، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق مع إيداع الجثة في مشرحة المستشفى الجامعي لحين تصرف النيابة العامة.