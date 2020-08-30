«حلاوة يا تين».. طريقة تحضير مربى التين

ــ المقادير

ــ طريقة التحضير

يعتبر التين من الفواكه الصيفية المحببة لدي الكثيرين، كما أنه يحتوي علي الكثير من الفيتامينات والمعادن اللازمة، وفي السطور التالية تقدم الشيف عظيمة حمدي، طريقة جديدة وسهلة لتحضير مربي التين الشهية.- كيلو تين برشومي مقطع أنصاف.- 400 جرام سكر أو 600 جرام.- ربع ملعقة صغيرة قرنفل.- ربع معلقة صغيرة ملح ليمون أو(عصير ليمونة)- في إناء كبير توضع قطع التين، ونضع عليها السكر، ثم نضيف رشة القرنفل، وعصير الليمونة، أو ملح الليمون.- نضع الاناء علي نار هادئة ونتركه يغلي، وعندما يبدأ يظهر ريم أبيض علي السطح نزيله بمعلقة أولا بأول، ونقلبها حتي يختفي الريم الأبيض تماما، وهكذا تكون المربي قد نضجت.- ملحوظة: ملح الليمون الذي تمت إضافته في الأول يعد مادة حافظة للمربي، ويفضل عدم إضافة ماء إلي المربي حتي لا يفقد التين نسبة السكر الموجود فيه.ولأصحاب الدايت ممكن أن يتم وضع سكر الفركتوز أو سكر فاكهة.