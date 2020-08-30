الثاني مكرر في الدبلوم الزراعي: «كنت أواظب على طاعة الله»

قالت ندى محمد السيد، من كفرالشيخ، حاصلة على المركز الثاني مكرر في الدبلوم الزراعي، إنها كانت تواظب على الحضور في مدرستها «دسوق الزراعية» بشكل منتظم، ومراجعة الدروس مع صديقاتها ومعلميها، وأيضًا سؤالهم بشكل مستمر عن أي شيء يتوقف معها أثناء استذكار دروسها بالمنزل.وأضافت «ندى»، خلال حديثها لـ«الدستور»، أنها تري أن سبب تفوقها في دراستها هو طاعة الله في المقام الأول بإقامة الصلاة في مواعيدها، والحفاظ على قراءة القرآن الكريم بشكل يومي، وكذلك تشجيع أهلها على المذاكرة والإيمان بقدرتها على التفوق، وعدم النظر للدبلوم الفني على أنه أقل من الثانوية العامة، مضيفة «كانت نظرتهم لدراستي مختلفة تمامًا».وأوضحت ابنة كفرالشيخ أنها لم تكن تتوقع أن يتم إدراجها ضمن الأوائل على مستوى الجمهورية، وأن أقصى ما كانت تتوقعه هو أن تكون من الأوائل على مستوى مدرستها، مختتمة حديثها بقولها «أشكر الله على توفيقه لي وأيضًا أتوجه بالشكر والامتنان لأهلي الذين دعموني لأكون فيما وصلت إليه الآن».