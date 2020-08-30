«كيودو»: اختيار رئيس وزراء اليابان الجديد في البرلمان 17 سبتمبر

أفادت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية نقلا عن مصدر مطلع، اليوم الأحد، أن اليابان تخطط لعقد جلسة برلمانية استثنائية يوم 17 سبتمبر لاختيار رئيس وزراء جديد للبلاد، خلفا لشينزو آبي.وأضاف المصدر أنه بعد إعلان "آبي" يوم الجمعة الماضي عن استقالته لأسباب صحية، يقوم الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم الآن بترتيبات نهائية لإجراء انتخابات رئاسة الحزب في 14 سبتمبر المقبل.وكان وزير الدفاع السابق شيجيرو إيشيبا، ووزير الخارجية السابق فوميو كيشيدا، قد أشارا إلى لاعتزامهما ترشيح نفسيهما، في حين يعد يوشيهيدي سوجا، كبير أمناء مجلس الوزراء، ووزير الدفاع تارو كونو، ووزير البيئة شينجيرو كويزومي من بين المرشحين المحتملين.وأظهر استطلاع للرأي أجرته "كيودو" ونشرت نتائجه اليوم، أن وزير الدفاع السابق شيجيرو إيشيبا هو الخيار الأكثر شعبية ليكون رئيس وزراء اليابان القادم، حيث حصل على تأييد 34،3% من المستطلعين وتفوق كثيرا على المرشحين المحتملين الآخرين.وتبع إيشيبا، الذي كان منتقدًا نادرًا لإدارة آبي، كبير أمناء مجلس الوزراء يوشيهيدي سوجا بنسبة 14،3 %، ووزير الدفاع تارو كونو بنسبة 13.6 %، ووزير البيئة شينجيرو كويزومي بنسبة 10،1 %، ومسؤول السياسة في الحزب الليبرالي الديمقراطي فوميو كيشيدا بنسبة 7،5 %، منه أصوات المستطلعين.وأظهر الاستطلاع الهاتفي الذي تم إجراؤه على مستوى البلاد، في أعقاب إعلان "آبي" عن استقالته يوم الجمعة، أن 48 % يخططون للتصويت للحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في انتخابات مجلس النواب القادمة، والذي تنتهي ولايته في أكتوبر 2021.