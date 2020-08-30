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الأحد 30 أغسطس 2020 الموافق 11 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

تفاصيل برنامج حفل افتتاح الدورة الـ27 لمهرجان المسرح التجريبي

الأحد 30/أغسطس/2020 - 05:49 م
الدكتورة إيناس عبدالدايم
الدكتورة إيناس عبدالدايم
حسن أمين
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تفتح الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة المصرية في تمام السابعة من مساء يوم الثلاثاء المقبل، فعاليات الدورة 27 من دورات مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي.

وقال علاء عبدالعزيز سليمان رئيس المهرجان، في بيان له، إن حفل الافتتاح يتناسب واستثنائية الدورة بالكامل، مؤكدًا أن الحفل يحمل الكثير من مقومات الاحتفاء بالإبداع، في مواجهة ظروف وإجراءات احترازية مفروضة بسبب كورونا.

وأضاف أن الافتتاح يبدأ بمراسم استقبال لضيوف الاستقبال في ساحة المسرح القومي بالعتبة، والذي يقام به حفل الافتتاح للمرة الأولى في تاريخ المهرجان، كما يتضمن الافتتاح "حالة كرنفالية" لاستقبال ضيوف المهرجان، ويشرف على الحفل المخرج سامح بسيوني.

ويتضمن حفل الافتتاح حضور مسرحيين وجمهور لا يتجاوز عددهم 25% من سعة القاعة، وفقًا لقواعد التباعد المفروضة بل تمتد لفقرات الافتتاح، التي ستتضمن إلى جانب إعلان افتتاح الدورة المهداة إلى اسم الراحل، وتكريم ٨ من رموز الإبداع المسرحي المغاير، عرضًا مسرحيًّا قصيرًا بعنوان "تحت النظر" لمجموعة من شباب المسرح، من إخراج كمال عطية، الذي قال إن العرض سيكون عنوانًا لانتصار الإبداع على أي ظروف قاهرة، كما أنه يتضمن استعراضًا لأدوات الممثل المختلفة وتفاصيل أخرى فضل الدكتور كمال أن يحتفظ بها حتى ليلة الافتتاح ليفاجئ جمهوره.

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