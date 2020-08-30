جريمة وهمية.. مرتزقة التواصل الاجتماعي يتبنون مسرحية «خديجة اليمنية»
الأحد 30/أغسطس/2020 - 07:41 م
سميرة ابراهيمطباعة
يواصل نشطاء "الارتزاق" على مواقع التواصل الاجتماعي، وبالتحديد جروب الجالية اليمنية بمصر حملة إهانة متواصلة ضد الدولة المصرية والشعب المصري تحت ادعاء كاذب بأن فتاة تدعى خديجة سمير حسن، اغتصبت، ووصل الأمر إلى تدخل رئيس الحكومة اليمنية، في خطاب رسمي له لوزير الخارجية اليمني، ويتصدر الهاشتاج الآن قائمة قائمة أكثر انتشارا في الشرق الأوسط طالب من خلالها المستخدمون بمحاسبة مرتكبي الجريمة الوهمية.
وقال الدكتور ماجد الحمامي، الطالب اليمني، بكلية طب القصر العيني إنه تم تشكيل لجنة من أطباء اليمن، وأن الفتاة التي تبلغ من العمر 13 عاما "سليمة" ولم ولن تتعرض الفتاة للاغتصاب وما حدث هي مسرحية من أجل جمع الأموال بمساعدة صحفي يمني يدعي " العزي العصامي " وهو معروف عنه الاتجار والارتزاق.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة عائشة العواقي الدبلوماسية اليمنية في تصريحات خاصة لـ "الدستور"، أن قصة خديجة سمير كذب في كذب وأن الفتاة لن تغتصب وما حدث مسرحية من الأم وبعض النشطاء على رأسهم " العزي العصامي " من أجل أن تحصل على الهجرة الي كندا ولهذا اختلقت قصة الاغتصاب من أجل تحصل على هجرة إنسانية.
وقال الدكتور ماجد الحمامي، الطالب اليمني، بكلية طب القصر العيني إنه تم تشكيل لجنة من أطباء اليمن، وأن الفتاة التي تبلغ من العمر 13 عاما "سليمة" ولم ولن تتعرض الفتاة للاغتصاب وما حدث هي مسرحية من أجل جمع الأموال بمساعدة صحفي يمني يدعي " العزي العصامي " وهو معروف عنه الاتجار والارتزاق.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة عائشة العواقي الدبلوماسية اليمنية في تصريحات خاصة لـ "الدستور"، أن قصة خديجة سمير كذب في كذب وأن الفتاة لن تغتصب وما حدث مسرحية من الأم وبعض النشطاء على رأسهم " العزي العصامي " من أجل أن تحصل على الهجرة الي كندا ولهذا اختلقت قصة الاغتصاب من أجل تحصل على هجرة إنسانية.
بيان الحكومة اليمينة
وأضافت "العولقي": "تم عرض الفتاة على الطب الشرعى ليؤكد أن الفتاة سليمة، والقصة الفتاة هربت من آلام بسبب خلافات أسرية وتم عرض الفتاة على اكثر من طبيب في مستشفى القصر العيني والجميع يؤكد أن الفتاة لم تتعرض لأي أذى وأن الأم حصلت على أموال من السفارة لكي تنقل إلى سكن أفضل، وفيما بعد ذهب مجموعة من النشطاء اليمينيين إلى الفتاة لعودة القضية مرة أخرى إلى واجهة التواصل الاجتماعي ويضاف إلى القصة صبغة سياسية ومن أجل الهدف الأساسي هو الهجرة إلى كندا والان السفارة اليمنية فتحت تحقيق رسمي من الأطراف التي خلقت الفتنة.
تقرير طبي مزيف للام
وأكد مصدر دبلوماسي لـ "الدستور" أن "العصامي" أول من اختلق قصة الفتاة اليمنية، وإبراهيم الجهمي الموظف السابق في السفارة اليمنية وفؤاد أزال أنهم مجموعة من البلطجية وعلى السلطات المصرية ترحل هذه الشخصيات فورًا لأنه لهم أهداف سياسية ضد من ويوميا يغتصب النساء والأطفال في اليمن ولا أحد يتحرك ويتحدث الهدف الآن ضرب العلاقات المصرية اليمنية وخروج مصر من التحالف العربي.
فيما أكد أسامة فؤاد محمد في فيديو له على صفحة الفيسبوك، أن أم خديجة روفيدة شامي علي شامي نصابة وتريد الحصول على الأموال والهجرة إلى الخارج، وذلك بمساعدة ناشطة يمنية تدعي سميرة الحوري والصحفي العزي العصامي وناشط سياسي يدعى فؤاد ازال.
فيما أكد أسامة فؤاد محمد في فيديو له على صفحة الفيسبوك، أن أم خديجة روفيدة شامي علي شامي نصابة وتريد الحصول على الأموال والهجرة إلى الخارج، وذلك بمساعدة ناشطة يمنية تدعي سميرة الحوري والصحفي العزي العصامي وناشط سياسي يدعى فؤاد ازال.
الشيخ وجدي
والشيخ وجدي ابو محمد الحوشبي بخصوص الطفلة خديجة عبر الواتس وطلبت شهادته وكان هذا جوابه
عندما علمت بقصة الطفلة خديجة ذهبت مباشرة إلى قسم الدقي وكانوا موجودين مندوبي السفارة المسئول الأمني خالد العقيلي والاخ المستشار محمد الدعيس ودخلت الى القسم ومعي الناشط مختار الجونة وتناقشنا مع رجال أمن العجوزة واخذنا الطفلة خديجة ومعنا بعض الموجودين غير الذي ذكرناه سابقا مثل الدكتور غسان البذيجي وآخرين وذهبنا بالبنت وأمها إلى طبيبة نساء وولادة وتم الفحص عليها وبعد الفحص دخلنا على الطبيبة مننا مجموعه حوالي 6 أشخاص وأخبرتني بأن خديجة سليمة ولا فيها اي ضرر، وخرج الكل فرحان وكان مبين على الجميع ماعدا ام الطفلة لم تبين أي فرحة وكانت تتعامل مع الأمر ببرودة وكانها احد الزائرين وبعدها قررنا نقل سكانها من موقعها الأول وهواء الدقي إلى فيصل خوفا عليها وهذا كلة تبنته السفارة اليمنية والله يابو جلال أن السفارة قامت بدور جبار بهذا الموضوع لاني كنت أحد الحاضرين، وكان السفير الدكتور محمد مارم يتابع الأمر لحظة بلحظة وتكلم مع ام الطفلة والطفلة، وقال لهم: "لا تقلقوا نحن بجانبكم".
وأكدت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن الطفلة تقيم بصحبة والدتها التي حضرت إلى مصر في رحلة علاجية، وأقامت في شقة مستأجرة بالدقى، وخلال فترة الإقامة بمصر، تعرفت الطفلة على فتاة تقيم بالدقى إلا أن والدتها طلبت منها إنهاء علاقتها بها لعدم الاطمئنان إلى صديقتها وعائلتها.
وأوضحت التحريات أن "خديجة" رغم طلب والدتها بإنهاء علاقة صداقتها مع الفتاة إلا أنها لم تستجب لها، وتركت مسكن والدتها، وتوجهت إلى مسكن صديقتها، وأقامت بصحبتها عدة ساعات، خشية تعرضها للعقاب بعد عودتها لمسكنها، أخبرت والدتها أن مجهولين اختطفوها واعتدوا عليها جنسيا، مما دفع والدتها لتحرير محضر بالواقعة.
وعقب تحرير محضر بالواقعة، تم إخطار النيابة التى قررت عرض الطفلة على الطب الشرعي، وتبين عدم تعرضها لأى اعتداء جنسى، وبدأ رجال المباحث فى مناقشة الطفلة، حتى اعترفت بحقيقة الواقعة.
وأكدت الطفلة أنها لم تتعرض لأى اختطاف أو اعتداء جنسي، وأنها اختلقت واقعة اختطافها واغتصابها خوفا من عقاب والدتها لها، بسبب استمرار صداقتها مع الفتاة، فتم استدعاء صديقة الطفلة، وأفراد أسرتها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة، وباشرت النيابة التحقيق وكان قسم شرطة الدقى، تلقى بلاغا يفيد تغيب " خديجة سمير حسن " طفلة تحمل جنسية اليمنية، تبلغ من العمر 13 عامًا، وادعاءها تعرضها للخطف والاعتداء الجنسي.
عندما علمت بقصة الطفلة خديجة ذهبت مباشرة إلى قسم الدقي وكانوا موجودين مندوبي السفارة المسئول الأمني خالد العقيلي والاخ المستشار محمد الدعيس ودخلت الى القسم ومعي الناشط مختار الجونة وتناقشنا مع رجال أمن العجوزة واخذنا الطفلة خديجة ومعنا بعض الموجودين غير الذي ذكرناه سابقا مثل الدكتور غسان البذيجي وآخرين وذهبنا بالبنت وأمها إلى طبيبة نساء وولادة وتم الفحص عليها وبعد الفحص دخلنا على الطبيبة مننا مجموعه حوالي 6 أشخاص وأخبرتني بأن خديجة سليمة ولا فيها اي ضرر، وخرج الكل فرحان وكان مبين على الجميع ماعدا ام الطفلة لم تبين أي فرحة وكانت تتعامل مع الأمر ببرودة وكانها احد الزائرين وبعدها قررنا نقل سكانها من موقعها الأول وهواء الدقي إلى فيصل خوفا عليها وهذا كلة تبنته السفارة اليمنية والله يابو جلال أن السفارة قامت بدور جبار بهذا الموضوع لاني كنت أحد الحاضرين، وكان السفير الدكتور محمد مارم يتابع الأمر لحظة بلحظة وتكلم مع ام الطفلة والطفلة، وقال لهم: "لا تقلقوا نحن بجانبكم".
وأكدت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن الطفلة تقيم بصحبة والدتها التي حضرت إلى مصر في رحلة علاجية، وأقامت في شقة مستأجرة بالدقى، وخلال فترة الإقامة بمصر، تعرفت الطفلة على فتاة تقيم بالدقى إلا أن والدتها طلبت منها إنهاء علاقتها بها لعدم الاطمئنان إلى صديقتها وعائلتها.
وأوضحت التحريات أن "خديجة" رغم طلب والدتها بإنهاء علاقة صداقتها مع الفتاة إلا أنها لم تستجب لها، وتركت مسكن والدتها، وتوجهت إلى مسكن صديقتها، وأقامت بصحبتها عدة ساعات، خشية تعرضها للعقاب بعد عودتها لمسكنها، أخبرت والدتها أن مجهولين اختطفوها واعتدوا عليها جنسيا، مما دفع والدتها لتحرير محضر بالواقعة.
وعقب تحرير محضر بالواقعة، تم إخطار النيابة التى قررت عرض الطفلة على الطب الشرعي، وتبين عدم تعرضها لأى اعتداء جنسى، وبدأ رجال المباحث فى مناقشة الطفلة، حتى اعترفت بحقيقة الواقعة.
وأكدت الطفلة أنها لم تتعرض لأى اختطاف أو اعتداء جنسي، وأنها اختلقت واقعة اختطافها واغتصابها خوفا من عقاب والدتها لها، بسبب استمرار صداقتها مع الفتاة، فتم استدعاء صديقة الطفلة، وأفراد أسرتها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة، وباشرت النيابة التحقيق وكان قسم شرطة الدقى، تلقى بلاغا يفيد تغيب " خديجة سمير حسن " طفلة تحمل جنسية اليمنية، تبلغ من العمر 13 عامًا، وادعاءها تعرضها للخطف والاعتداء الجنسي.