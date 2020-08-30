جريمة وهمية.. مرتزقة التواصل الاجتماعي يتبنون مسرحية «خديجة اليمنية»





وقال الدكتور ماجد الحمامي، الطالب اليمني، بكلية طب القصر العيني إنه تم تشكيل لجنة من أطباء اليمن، وأن الفتاة التي تبلغ من العمر 13 عاما "سليمة" ولم ولن تتعرض الفتاة للاغتصاب وما حدث هي مسرحية من أجل جمع الأموال بمساعدة صحفي يمني يدعي " العزي العصامي " وهو معروف عنه الاتجار والارتزاق.





ومن جانبها، أكدت الدكتورة عائشة العواقي الدبلوماسية اليمنية في تصريحات خاصة لـ "الدستور"، أن قصة خديجة سمير كذب في كذب وأن الفتاة لن تغتصب وما حدث مسرحية من الأم وبعض النشطاء على رأسهم " العزي العصامي " من أجل أن تحصل على الهجرة الي كندا ولهذا اختلقت قصة الاغتصاب من أجل تحصل على هجرة إنسانية.





يواصل نشطاء "الارتزاق" على مواقع التواصل الاجتماعي، وبالتحديد جروب الجالية اليمنية بمصر حملة إهانة متواصلة ضد الدولة المصرية والشعب المصري تحت ادعاء كاذب بأن فتاة تدعى خديجة سمير حسن، اغتصبت، ووصل الأمر إلى تدخل رئيس الحكومة اليمنية، في خطاب رسمي له لوزير الخارجية اليمني، ويتصدر الهاشتاج الآن قائمة قائمة أكثر انتشارا في الشرق الأوسط طالب من خلالها المستخدمون بمحاسبة مرتكبي الجريمة الوهمية.وقال الدكتور ماجد الحمامي، الطالب اليمني، بكلية طب القصر العيني إنه تم تشكيل لجنة من أطباء اليمن، وأن الفتاة التي تبلغ من العمر 13 عاما "سليمة" ولم ولن تتعرض الفتاة للاغتصاب وما حدث هي مسرحية من أجل جمع الأموال بمساعدة صحفي يمني يدعي " العزي العصامي " وهو معروف عنه الاتجار والارتزاق.ومن جانبها، أكدت الدكتورة عائشة العواقي الدبلوماسية اليمنية في تصريحات خاصة لـ "الدستور"، أن قصة خديجة سمير كذب في كذب وأن الفتاة لن تغتصب وما حدث مسرحية من الأم وبعض النشطاء على رأسهم " العزي العصامي " من أجل أن تحصل على الهجرة الي كندا ولهذا اختلقت قصة الاغتصاب من أجل تحصل على هجرة إنسانية.

بيان الحكومة اليمينة

وأضافت "العولقي": "تم عرض الفتاة على الطب الشرعى ليؤكد أن الفتاة سليمة، والقصة الفتاة هربت من آلام بسبب خلافات أسرية وتم عرض الفتاة على اكثر من طبيب في مستشفى القصر العيني والجميع يؤكد أن الفتاة لم تتعرض لأي أذى وأن الأم حصلت على أموال من السفارة لكي تنقل إلى سكن أفضل، وفيما بعد ذهب مجموعة من النشطاء اليمينيين إلى الفتاة لعودة القضية مرة أخرى إلى واجهة التواصل الاجتماعي ويضاف إلى القصة صبغة سياسية ومن أجل الهدف الأساسي هو الهجرة إلى كندا والان السفارة اليمنية فتحت تحقيق رسمي من الأطراف التي خلقت الفتنة.



تقرير طبي مزيف للام





فيما أكد أسامة فؤاد محمد في فيديو له على صفحة الفيسبوك، أن أم خديجة روفيدة شامي علي شامي نصابة وتريد الحصول على الأموال والهجرة إلى الخارج، وذلك بمساعدة ناشطة يمنية تدعي سميرة الحوري والصحفي العزي العصامي وناشط سياسي يدعى فؤاد ازال. وأكد مصدر دبلوماسي لـ "الدستور" أن "العصامي" أول من اختلق قصة الفتاة اليمنية، وإبراهيم الجهمي الموظف السابق في السفارة اليمنية وفؤاد أزال أنهم مجموعة من البلطجية وعلى السلطات المصرية ترحل هذه الشخصيات فورًا لأنه لهم أهداف سياسية ضد من ويوميا يغتصب النساء والأطفال في اليمن ولا أحد يتحرك ويتحدث الهدف الآن ضرب العلاقات المصرية اليمنية وخروج مصر من التحالف العربي.فيما أكد أسامة فؤاد محمد في فيديو له على صفحة الفيسبوك، أن أم خديجة روفيدة شامي علي شامي نصابة وتريد الحصول على الأموال والهجرة إلى الخارج، وذلك بمساعدة ناشطة يمنية تدعي سميرة الحوري والصحفي العزي العصامي وناشط سياسي يدعى فؤاد ازال.

الشيخ وجدي