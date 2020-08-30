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الأحد 30 أغسطس 2020 الموافق 11 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

بعد سيارة ياسمين صبري.. أغلى 10 سيارات في العالم

الأحد 30/أغسطس/2020 - 07:50 م
سيارة ياسمين صبري
سيارة ياسمين صبري
نور أيمن
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الحديث عن أغلى السيارات في العالم زاد خلال الساعات الماضية بعد انتشار عقد سيارة أهداها رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة لزوجته ياسمين صبري، ولأن السيارات تعتبر حلم وهدف الكثيرين فيَظل الحديث عن أنواعها وثمنها منتشرًا.

لذلك، نقدم لكم من خلال هذا التقرير أغلى 10 سيارات في العالم بعام 2020 من الأغلى للأقل سعرًا بحسب موقع موتورز موشن، وتصدرت القائمة السيارة بوجاتي La Voiture Noire كونها الأغلى سعرًا في العالم، حيث إنها تبلغ قيمتها 18.7 مليون دولار.

أما السوبر كار التي يطلق عليها الفاخرة بمحرك W16 سعة 8.0 لتر، وقوة 1479 حصانًا، دخلت ضمن قائمة أغلى سيارات العالم في 2020 بـ 18.7 مليون دولار.

بوجاتي La Voiture Noire بقيمة 18.7 مليون دولار.

رولز رويس Sweptail بقيمة 12.8 مليون دولار، تلك التي منذ أن قدمت في 2017 وكانت السيارة الأغلى على الإطلاق.

مرسيدس Maybach Exelero بقيمة 10 ملايين دولار، وتعتبر النسخة الوحيدة والفريدة من نوعها التي تعتبر أغلى سيارات مرسيدس منذ ظهورها في عام 2004.

بوجاتي Centodieci بقيمة 9 ملايين دولار.

بوجاتي Divo بقوة 1500 حصان، وسعر 5.8 مليون دولار، وتعتبر نسخة لسيارة محدودة الإنتاج بتوقيع الشركة المتخصصة في التعديلات "مانسوري".

Pagani Huayra Imola بقوة 827 حصانًا، وسعر 5.4 مليون دولار.

CCXR Trevita من Koenigsegg بقوة 1004 أحصنة، وسعر 4.8 مليون دولار.

لامبورجيني Veneno بقوة 740 حصانًا، وسعر 4.5 مليون دولار، وهي من السيارات المطورة المنطلقة من أفنتادور بين عامَي ٢٠١٤ و٢٠١٥.

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