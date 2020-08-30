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الأحد 30 أغسطس 2020 الموافق 11 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس الوزراء العراقى: تشكيل لجنة تحقيق تختص بقضايا الفساد الكبرى

الأحد 30/أغسطس/2020 - 04:47 م
الكاظمي
الكاظمي
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قرر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، تشكيل لجنة تحقيقية تختص بقضايا الفساد الكبرى والجرائم الاستثنائية.

وقال الكاظمي- في كلمة له بمناسبة ذكرى عاشوراء أوردتها قناة "السومرية نيوز" الإخبارية: "يجب الاستفادة من دروس الإمام الحسين.. وإن العراقيين حولوا دروس التاريخ إلى مادة إنتاج مجتمعي"، مشيرا إلى إنهاء المرحلة الأولى بتقصي الحقائق التي رافقت الانتهاكات ضد المتظاهرين في أكتوبر الماضي، مؤكدًا البدء بإحصاء الجرحى وضحايا التظاهرات لنيل استحقاقاتهم.

وأوضح: "لن نتوانى في تطبيق القانون ضد المعتدين على الممتلكات العامة والخاصة"، مضيفا: "سنواجه الاعتداء على الأجهزة الأمنية والكوادر الطبية بأشد الإجراءات القانونية".

وتابع الكاظمي قائلا: "لن نسمح بأن يجرنا أحد أو طرف إلى اللا دولة"، موضحًا: "الانتخابات المبكرة هي التزامنا الثابت أمام الشعب العراقي".

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