«العنانى» يتفقد معرض «ملوك الشمس» بالتشيك.. ويلقى كلمة أمام 30 جهة إعلامية

تفقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، صباح اليوم الأحد، معرض "ملوك الشمس" بالمتحف القومي بالعاصمة التشيكية براج، وذلك قبل ساعات من افتتاحه الرسمي.ومن المقرر أن يقوم الدكتور خالد العناني ورئيس الوزراء التشيكي، أندرية بابيش بافتتاح المعرض رسميا مساء اليوم.حضر الجولة سفير مصر ببراج السفير سعيد هندام، والسفير بدر عبدالعاطي مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، ود. ميروسلاف بارتا نائب رئيس جامعة تشارلز، وكميخال لوكاش مدير المتحف، وعالم الآثار زاهي حواس وأعضاء الوفد المصري.وخلال الجولة أعرب وزير السياحة والآثار عن إعجابه بأسلوب وطريقة العرض المتحفي للقطع، بالإضافة إلى أساليب التقنية الحديثة المطبقة مثل استخدام تقنية الهولوجرام لشرح كل قطعة على حده بطريقة مفصلة، مما يوفر للزائر الفرصة الكاملة للتعرف على الحضارة المصرية العريقة.وبعد الجولة عقد وزير السياحة والآثار مؤتمرا صحفيا عالميا بالمتحف، حضره أكثر من 30 جهة صحفية وإعلامية وقنوات تليفزيونية من التشيك وفيينا وألمانيا وغيرها، بالإضافة إلى جهات صحفية وإعلامية عالمية مثل CNN وEuronews.ونقلت 5 قنوات تليفزيونية تشيكية وعالمية وقائع المؤتمر الصحفي على الهواء مباشرة واستمر ما يقرب من ساعتين.وخلال المؤتمر أعرب وزير الآثار عن فخره بالمجهود المبذول لتنظيم هذا المعرض الاستثنائي في هذا الوقت الاستثنائي الذي يمر به العالم، مضيفا أن هذا المعرض يثبت ويؤكد "أننا أقوى من فيروس كورونا المستجد لأننا استطعنا أن نجعل هذا المعرض حقيقة"، لافتا الى أن التحضيرات لهذا المعرض بدأت منذ حوالي ٥ سنوات، وأن هذا المعرض هو أول معرض للآثار المصرية في التشيك والقطع المعروضة به لم تغادر مصر من قبل؛ فهي أول مرة تسافر في معرض مؤقت، مشيرا إلى أنه بعد انتهاء مدة المعرض المقررة سوف تعرض هذه القطع بالمتحف المصري الكبير.وفي نهاية كلمته أعرب وزير السياحة والآثار عن ثقته فى أن المعرض سوف يجذب عددا كبيرا من الزائرين ليس فقط من المواطنين التشيك ولكن من الدول المجاورة وتشجيعهم على زيارة مصر لمشاهدة الأوجه المختلفة لحضارتها العريقة والاستمتاع بشواطئها الخلابة وشمسها المشرقة وجوها الدافئ.ويتوقع منظمو المعرض أن يستقبل خلال فترة إقامته في براج أكثر من ٣٠٠ ألف زائر.ومن جانبه قال بارتا إن المعرض فرصة للعودة إلى وقت عصر بناة الأهرامات لعرض القطع الأثرية التي اكتشفتها البعثة التشيكية بمنطقة أبوصير، كما أنه من أكثر المعارض أهمية لأنه أول معرض للآثار المصرية في براج، وأكبر معرض لآثار الدولة القديمة، بالإضافة إلى أنه جاء في أيام عصيبة وقت أزمة فيروس كورونا المستجد، واصفا إياه بالحلم الذي أصبح حقيقة، مقدما الشكر إلى مصر والتشيك لتحقيق هذا الحلم.وفي نهاية المؤتمر، تم عرض فيلم تسجيلي عن أعمال البعثة التشيكية بمنطقة أبوصير، وفيلم "رحلة سائح في مصر" الذي أطلقته وزارة السياحة والآثار في يونيو الماضي، ضمن حملتها الإعلانية للترويج لمصر قبيل إعادة فتح حركة السياحة إليها اعتبارا من يوليو الماضي، وقد حقق الفيلم على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة أكثر من ١٦٠ مليون مشاهدة في حوالي شهر.ويتزامن افتتاح معرض "ملوك الشمس" مع الاحتفال بمرور ٦٠ عاما على العمل الأثري للبعثة التشيكية في مصر، ومن المقرر أن يستمر المعرض لمدة 6 أشهر، حتى فبراير ٢٠٢١.يعرض المعرض ٩٠ قطعة أثرية من نتاج أعمال حفائر البعثة التشيكية في منطقة أبوصير الأثرية؛ من بينها رأس تمثال للملك "رع-نفر-إف"، ومجموعة من التماثيل من الدولة القديمة منها تمثال لكاتب وتماثيل لكبار رجال الدولة والموظفين ومجموعة من الأواني الكانوبية، بالإضافة إلى 10 تماثيل أوشابتي من الفيانس.