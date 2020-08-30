التخطيط: 6.6 مليار جنيه لتطوير خدمات الكهرباء بإقليم القناة

كشفت وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية، عن أن الحكومة بصدد تنفيذ 4 مشروعات لتطوير خدمات الكهرباء بمنطقة إقليم قناة السويس، أبرزها مشروع الضخ والتخزين على خليج السويس، باستثمارات قدرها 6.6 مليار جنيه.ولفتت الوزارة، وفقًا لتقرير صادر عنها، إلى أن إجمالى عدد محطات توليد الكهرباء بمحافظة السويس تبلغ 5 محطات، وتبلغ الطاقة المولدة 14556.1 مليون ك.و.س تمثل 8.3% من إجمالى الطاقة المولدة على مستوى الجمهورية، فيما تبلغ القدرة المركبة الفعلية 4130 ميجاوات ساعة بنسبة 9.8% من إجمالى الجمهورية.يشار إلى أن جملة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة السويس تبلغ 13.6 مليار جنيه تمثل 7% من الاستثمارات العامة الموزعة، ويستحوذ قطاع الكهرباء على النصيب الأكبر من الاستثمارات بقيمة 6.6 مليار جنيه، يليه قطاع البترول 2.5 مليار جنيه، قناة السويس 2.2 مليار جنيه.