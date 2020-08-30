عباس شومان عن حرق مصحف بالسويد: عمل جبان

قال الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر السابق، إن ما أقدم عليه قطيع من اليمين العنصري بمدينة مالمو، بالسويد، بحرق نسخة من المصحف الشريف، عمل قذر وجبان، فهؤلاء يعلمون أنهم لا قبل لهم بخوض نقاش مع عالم من علماء المسلمين حول كتاب الله، فأقدموا على هذا العمل الخسيس.وأضاف وكيل الأزهر السابق، عبر صفحته على موقع التواصل "فيسبوك": "إذا كان المسلمون ينظرون إلى هذا العمل على أنه إهانة لكتاب الله، فإن النظرة الحقيقية يجب أن تكون هي إدراك كم الحقد والحسد الذي تحمله نفوس هؤلاء الأنذال، الذين تأنف الحيوانات من القيام بما أقدموا عليه، أما كتاب الله فهو أعلى وأبعد من أن ينال منه الكلاب، فهو في صدور المؤمنين قبل مليارات النسخ الباقية، والتي ستبقى ما بقي على الأرض بشر، ليموت هؤلاء بغيظهم".