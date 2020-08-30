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الأحد 30 أغسطس 2020 الموافق 11 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أحدث تعليمات «اتحاد المقاولين» لتجديد العضوية

الأحد 30/أغسطس/2020 - 04:42 م
الاتحاد المصري لمقاولي
الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء
علا العلاف
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أصدرت الأمانة العامة للاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، تعليمات خاصة بتجديد العضوية لسنة 2020، موضحة الأوراق المطلوب تقديمها لأمانة التمغة.

يأتي ذلك في ظل رغبة الاتحاد في سرعة إنهاء الأعمال وحسن معاملة الأعضاء وتيسير الإجراءات.

وطلبت أمانة الاتحاد من المقاولين تقديم الأوراق التالية:

ــ أصل بطاقة الاتحاد، أو محضر شرطة فى حالة فقدها، مع حضور صاحب العمل أو من ينوب عنه بتفويض بنكي، أو توكيل رسمي حديث بالتعامل مع الاتحاد، أو الجهات الحكومية، وغير الحكومية، مع تحقيق الشخصية.

ــ صور معتمدة وطبق الأصل وحديثة من الإقرار الضريبي كاملًا من عام 2018، وذلك فى حال أنه قدم المركز المالى فقط عن عام 2018 عند تجديده بطاقة عام 2019.

ــ أصل المركز المالى عن عام 2019 حتى 30 سبتمبر كحد أدنى، أو صورة طبق الأصل كاملة وحديثة من الإقرار الضريبي عن عام 2019، وفى حالة تقديمه يرجى العلم بضرورة تقديم المركز المالي للأفراد والشركات، كل منهم على حدة، وتقديم صورة طبق الأصل من الإقرار الضريبي.

ــ فى حالة عدم التجديد لأكثر من عام 2019، وما قبلها، مطلوب صورة طبق الأصل حديثة من الإقرارات الضريبية عن الأعوام السابقة كلها، بدءًا من عام 2018 رجوعًا حتى عام إصدار آخر بطاقة اتحاد مجددة، وأصل المركز المالى لعام 2019، أو صورة طبق الأصل كاملة من الإقرار الضريبي فى حالة تقديمه.

ــ العقود التي تحقق بند الإيراد بالإقرار الضريبي أو الإقرارات الضريبية، سواء مسندة خلال نفس عام أو أعوام المراجعة، أو مسندة فى أعوام سابقة الأعمال التابعة لشركات المقاولات، بالإضافة لوجود المستخلصات المنفذة خلال نفس العام، وتجديد آخر.

ــ مستخلص صادر لكل عام عن كل عملية بدءًا من العام السابق لأعوام المراجعة حتى آخر عام تتم مراجعته، وأصول العقود والمستخلصات للاطلاع، أو صورة طبق الأصل منها.

ــ بالنسبة للعمليات المسندة من الباطن، من القطاع الخاص، فلابد من إحضار أصول العقود المعتمدة من طرفى التعاقد.

ــ تقديم ما يفيد باستقطاع تمغة الاتحاد عن العقود التى تم استقطاع تمغتها من المنبع، بموجب أصل مستند رسمي معتمد بختم جهة الإسناد، يوضح اسم العملية ومبلغ التمغة المستقطعة لحساب الاتحاد.

ــ عقود الباطن المسندة من الجمعيات التعاونية إلى المقاولين يتم سدادها بمعرفة المقاول عضو الجمعية، ما لم يذكر اسمه صراحة كمقاول رئيس منفذ بالعقد بين جهة الإسناد الرئيسية والجمعية التعاونية "عقد ثلاثي".

ــ الجمعيات التعاونية يطلب منها الميزانية بخاتم اتحاد التعاون الإنتاجي، وصور طبق الأصل "بديلا عن الإقرار".

ــ في حالة وجود نشاط توريدات أو استثمار عقاري، فالمطلوب تقديم كشف تفصيلي بأوامر التوريد على ورق الشركة، مختوم بخاتم الشركة، وباعتماد المحاسب القانوني القائم بتقديم الإقرار الضربيبي، أو صحة توقيع بنكي.

ــ لابد من تقديم جميع أوامر التوريد التى تزيد على 200 ألف جنيه، بحيث يتم تقديم الأصول للاطلاع، ونسخة من تلك الأوراق، في حالة تكرار جهة الإسناد، سواء أقل من 200 ألف أو أكثر، مع تقديم الأصول للاطلاع.

ــ فيما يخص أعمال الاستثمار العقاري يتم عمل بيان معتمد من المحاسب القانوني للشركة بعقود بيع الوحدات السكنية، موضح به اسم المشتري ورقم الرخصة وأصل الرخصة، وصورة منها للمراجعة مع إدارة التراخيص، لاستيفاء المستندات المطلوبة لاعتماد العقد.

ــ تقديم شهادة معتمدة من المحاسب القانوني المثبت فى الإقرارات الضريبية، توضح توصيف الأعمال، وقيمة الإيرادات المحققة من أعمال الشركة، خلال الفترة محل الشهادة، مقسمة بحسب نوع الأعمال المقاولات، أو توريدات، أو استثمار عقاري أو أي أنشطة أخرى، بحيث يوازي مجموع كشف الإيرادات المثبتة بالإقرار الضريبي عن نفس الفترة كشف لكل عام من أعوام المراجعة.

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