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الأحد 30 أغسطس 2020 الموافق 11 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الزراعة» تواصل حملاتها لتحصين وترخيص الكلاب الضالة

الأحد 30/أغسطس/2020 - 04:42 م
الكلاب الضالة
الكلاب الضالة
عبدالناصرمحمد
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واصلت الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، شن حملاتها على الكلاب الضالة في الشوارع وأماكن تراكم القمامة، والتي تعمل على تكاثر الكلاب وإجراء عمليات ترخيص وتحصين لكلاب الحراسة.

وأوضح أحدث التقارير الواردة من الادارة العامة للأمراض المشتركة بالهيئة البيطرية، بوزارة الزراعة أن إجمالى الكلاب المحصنة خلال شهر يوليو الماضي بلغ 2818 حيوانا، وأن عدد الرخص التي تم استخراجها 2734 رخصة على مستوى جميع مديريات الطب البيطري.

وأكدت التقارير، أن ترخيص الكلاب هو الحل الأمثل للقضاء على مرض السعار، لأن الترخيص مرتبط بالتطعيم، حيث تقوم مديريات الطب البيطري وجميع الإدارات والوحدات التابعة لها بمنح رخصة الكلب كحلقة معدنية صغيرة تعلق فى الطوق الخاص به، وتثبت ملكية الشخص للكلب مثبت به جدول تطعيمه، ذلك لعدم الإضرار بالمواطنين وإعفاء صاحبه من المساءلة القانونية، التى يمكن التعرض لها فى حالة الاعتداء، حيث تخضع الكلاب المرخصة لرقابة صحية بيطرية، من خلال التطعيم بصفة دورية لتجنب الأمراض المعدية والوبائية.

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