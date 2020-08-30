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الأحد 30 أغسطس 2020 الموافق 11 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

حمدوك عقب لقائه سلفاكير: سنعمل على تحقيق بقية أجندة السلام

الأحد 30/أغسطس/2020 - 04:39 م
حمدوك
حمدوك
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قال الدكتور عبدالله حمدوك، رئيس وزراء السودان، إن بلاده ستعمل مع فريق الوساطة في مفاوضات السلام السودانية من جنوب السودان، وقيادة دولة جنوب السودان، لتحقيق ما تبقى من أجندة السلام.

واستقبل رئيس جنوب السودان الفريق أول سلفاكير ميارديت، اليوم الأحد، في جوبا، رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك، وناقشا القضايا ذات الاهتمام المشترك، على رأسها التوقيع على اتفاقية السلام، يوم غد، بين الحكومة السودانية و"الجبهة الثورية" التي تضم حركات مسلحة وقوى سياسية.

ونقلت وكالة السودان للأنباء "سونا" عن "حمدوك" قوله، في مؤتمر صحفي، إن "اللقاء مع الرئيس سلفاكير ميارديت جاء مثمرًا، وتناقشنا معه في قضايا كثيرة، على رأسها ما نصبو لتوقيعه غدا لاتفاقية السلام كمرحلة أولى".

وأضاف "حمدوك ": "عند التوقيع على إعلان جوبا في سبتمبر الماضي، توقع الجميع أن يتم الوصول للسلام خلال شهرين أو ثلاثة أشهر، وذلك الإحساس أتى من حقيقة أن الطرف الحكومي لا يتفاوض مع طرف آخر مختلف، بل الحقيقة أننا نتحاور مع قوى الكفاح المسلح وهم جزء من هذه الثورة، لكن حين بدأنا في مناقشة القضايا اتضح لنا بما لا يدع مجالا للشك أن هذه القضايا مُعقدة، ولكن استطعنا أن ننجز هذا العمل الكبير في هذه الفترة، وهذا يشكل البداية لبناء السلام"، موضحا أن ما تحقق هو ضربة البداية وسيتم البناء عليه فيما تبقى من ملفات السلام.

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