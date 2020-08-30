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الأحد 30 أغسطس 2020 الموافق 11 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلمانى: رسائل الرئيس السيسى للمواطنين تتسم بالشفافية والوضوح

الأحد 30/أغسطس/2020 - 04:29 م
السيسي
السيسي
أشرف لاشين
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أكد النائب سعد بدير، سكرتير عام حزب الوفد بالجيزة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه رئاسة مصر حرص في مناسبات ومؤتمرات عديدة على عرض الإنجازات وربطها بالواقع، مضيفًا أن رئيس مصر بطل يعي تمامًا فوائد توضيح الحقائق الكاملة، فهو يتعامل مع واقع ولا يتجمل، لبناء الثقة بينه وبين شعبه، مشيرًا إلى أن الشعب فقد الثقة في المؤسسات الحكومية في العهود السابقة، وأصبحت الدولة تعاني من بعض الحواجز، التي نجح السيسي في كسرها.

وأشار النائب الوفدي، في بيان له، إلى أن الرسائل التي وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة والمصريين، أمس السبت، خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية بالإسكندرية، اتسمت بالشفافية والوضوح وأكبر دليل قوله: "أنا مش بحب أخبي حاجة على المصريين، لأن التخطيط أفضل من مواجهة الأزمات بشكل مفاجئ"، لذلك وجد أنه من الضروري الآن مواجهة مخالفات البناء التي أصبحت كالسرطان الذي ينهش اقتصاد مصر وأمنها القومي.

وأشار النائب سعد بدير، إلى أن مصر مرت بفترة عصيبة لم تستطع بعض الدول أن تتخطاها، ولكن بفضل رئيس دولة محنك وتخطيط سليم تمت السيطرة على الأزمة والخروج بالشعب المصري منها بسلام دون أزمات في السلع أو الغذاء.

وأضاف "بدير"، أن مصر لن تقف عند سخافات وردود الفعل لقنوات الإخوان المأجورة، والإعلام الموجه والممول، التي تعمل على تأليب الرأي العام، من خلال تزييف الحقائق ضد رئيس منتخب بشكل ديمقراطي أحبه شعبه وطالبه بالترشح لمحاربة الفساد.

وقال: "نحن نثق في رئيسنا، والشعب المصري لن ينجرف وراء إعلام مأجور، دأب على شن حملات مضللة وممنهجة ضد مصر ورئيسها، مضيفا أن "الشعب والجيش والرئيس يدركون أن المرحلة ليست كلامية، والتكاتف والتعاون هما آليات العمل والنجاح في المرحلة المقبلة".

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