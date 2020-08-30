إصابة شخصين فى انهيار سور على سطح منزل بطنطا

شهدت منطقة دحديرة صبرى التابعة لحى ثان طنطا بمحافظة الغربية، انهيار سور مرتفع على سطح منزل، ما أدى إلى سقوط أجزاء من السقف وإصابة رجل وزوجته، وانتقل الدكتور محمود عيسى، رئيس حى ثان طنطا إلى محل الواقعة لمتابعة الحادث.وتلقى اللواء هانى مدحت، مدير أمن الغربية، إخطارا من شرطة النجدة بالواقعة وانتقل على الفور عدد من سيارات الإسعاف والدفاع المدني إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام، وتم إخطار الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، بالواقعة والذي أمر بتشكيل لجنة لبيان سبب سقوط السور.