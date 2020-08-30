هشام هلال ينتهي من 30٪ من أحداث «كوزمو»

انتهى الكاتب والسيناريست هشام هلال من كتابة 30٪ من أحداث الفيلم السينمائى الجديد "كوزمو".وقال هلال في تصريحات خاصة لـ "الدستور" إنه يواصل كتابة سيناريو العمل ومن المقرر أن ينتهي من كتابته تماما خلال أسبوعين ليبدأ بعدها مرحلة ترشيح الأبطال والمخرج لتحديد موعد نهائي للتصوير.ومن المقرر أن تجمع جلسة عمل بين السيناريست هشام هلال والمنتج وليد منصور للوقوف على التفاصيل المبدئية للفيلم، حيث هناك مفاضلة بين أكثر من نجم من نجوم الصف الأول للقيام ببطولة العمل.فيلم "كوزمو" يدور حول شخص يكتشف بعد سنين مقتل والده فتتغير حياته ويسعى لأخذ حق والده بشتي الطرق.يعد فيلم "كوزمو" التعاون الثاني الذي يجمع المنتج وليد منصور مع السيناريست هشام هلال بعد الفيلم السينمائي "كازابلانكا" الذي قام ببطولته الفنان أمير كرارة وحقق إيرادات كبيرة جدًا في السينما المصرية.