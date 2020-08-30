محافظ مطروح يناقش التنسيق لأعمال صيانة 26 مدرسة تعليم مجتمعى

عقد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اجتماعًا اليوم الأحد، بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام وممثلى مؤسسة مصر الخير والأبنية التعليمية والتربية والتعليم بمطروح.جاء ذلك لمناقشة التنسيق لأعمال صيانة 26 مدرسة ضمن 95 مدرسة من المدارس المجتمعية بالتجمعات الصحراوية قبل العام الدراسى القادم، وتحديد المسئوليات والأدوار بين الجهات المعنية، ووضع مخطط زمنى للانتهاء من أعمال التجديد والصيانة ورصد الحالة الفنية لكل مدرسة من خلال لجنة من الأبنية التعليمية، وإعداد تقرير بشأن ما تم بـ5 مدارس تم مشاركة المنطقة الغربية العسكرية بجهودها فى إعادة صيانتها.ووجه محافظ مطروح الشكر لمؤسسة مصر الخير وللمنطقة الغربية العسكرية على جهودها المجتمعية لأهالى برانى، خاصة فى مجال التعليم والمشاركة فى تأهيل وصيانة عدد من تلك المدارس المجتمعية لخدمة العملية التعليمية وأبناء التجمعات.