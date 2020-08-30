أشرف زكي يزور نجمي مسرح مصر في عرض «صباحية مباركة»

حرص نقيب المهن التمثيلية والفنان أشرف زكي على حضور العرض المسرحي الجديد "صباحية مباركة"، الذي يخوض بطولته نجما «مسرح مصر» علي ربيع، وأوس أوس.وقام علي ربيع بتقديم الشكر لـ"زكي"، عبر حسابه الرسمي على موقع " إنستجرام"، ونشر صورة من خلف الكواليس معلقًا: "نورنا وشرفنا حضورك مسرحية "صباحية مباركة" اليوم الأستاذ الفنان أشرف زكي، مبسوطين قوي إن المسرحية عجبتك".و"صباحية مباركة" من بطولة علي ربيع، وأوس أوس، وسليمان عيد، وطاهر أبوليلة، وحسام داغر، وأحمد سلطان، ونيفين التوني، وملك ياسر، ونيللي محمود، ومحمد مغاوري، ومحمد منصور، وجابر فراج، وهاني فاروق، وضحى نصر الدين، وغيرهم.ومن تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي، وديكور دكتور محمود سامي، وأشعار أيمن بهجت قمر، وألحان أحمد الموجي، وتدريب غنائي دكتورة إيمان حسني، وإنتاج شركة "ورك شوب" للإنتاج الفني، وإخراج أشرف عبدالباقي.