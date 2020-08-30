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الأحد 30 أغسطس 2020 الموافق 11 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

فرح صدقي تقتحم عالم السينما بـ«تجار سلاح»

الأحد 30/أغسطس/2020 - 06:25 م
فرح صدقي
فرح صدقي
دعاء عبد المقصود
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كشفت فرح صدقي، ملكة جمال مصر 2017، عن بدء تحضيرها للمشاركة في أول أعمالها السينمائية والذي يحمل اسم "تجار سلاح".

‎وأعربت صدقي، عن سعادتها باقتحام مجال التمثيل من بوابة السينما أمام نجم له قاعدة جماهيرية كبيرة مثل الفنان باسم سمرة والفنانة روبي، متمنية أن تنال أولى مشاركتها في السينما إعجاب الكثير من الجمهور المصري والعربي.

‎وأضافت ملكة جمال مصر، أنه منذ حصولها على اللقب في عام 2017 وهي تشارك في بعض ورش التمثيل من أجل إثقال موهبتها، متمنية مشاركة النجم الكبير يحيي الفخراني في عمل مشترك يجمعهما معًا.

‎وتعد فرح صدقي، أحدث ملكات جمال مصر المنضمات إلى عالم التمثيل، حيث سبقها في خوض هذا المجال كل من داليا البحيري وإنجي عبدالله، وهبة السيسي، وفوزية محمد، ويارا نعوم، وحورية فرغلي، وسالي شاهين.

‎يذكر أن فرح صدقى حصلت على لقب ملكة جمال مصر الدولية أيضًا لتمثيل مصر فى مسابقة Miss Egypt international في 2018.

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