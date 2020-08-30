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الأحد 30 أغسطس 2020 الموافق 11 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

تراجع العائد على أذون الخزانة اليوم

الأحد 30/أغسطس/2020 - 03:15 م
أذون الخزانة
أذون الخزانة
راندا التوني
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أعلنت وزارة المالية نتائج طروحات أذون الخزانة اليوم الأحد، حيث سجل أعلى عائد على الأذون أجل 91 يوما،13.52 %، وأقل عائد 13.20%، ومتوسط العائد 13.49%، وتمت التغطية مرتين.

وسجل أعلى عائد على الأذون أجل 273 يوما 13.81%، وأقل عائد 13.73%، ومتوسط العائد 13.80%، وتمت تغطية الاكتتاب 3 مرات.

وطرح البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، أذون خزانة حكومية بقيمة إجمالية تبلغ 18 مليار جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول 8 مليارات جنيه لأجل 91 يوما، وتبلغ قيمة الطرح الثاني 10 مليارات جنيه لأجل 273 يوما.

وتتوقع وزارة المالية وفقًا لمشروع موازنة 2020-2021، أن يصل إجمالي الدين العام إلى ما يمثل 83% من الناتج المحلي الإجمالي، مع بلوغ فوائد الدين 566 مليار جنيه.

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