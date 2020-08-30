مي سليم: تجربة «بأثر رجعي» مختلفة ومتحمسة لعرضها

تخوض الفنانة مي سليم بطولة مسلسل "بأثر رجعي"، والذي ينتمي لنوعية المسلسلات القصيرة ويتضمن 15 حلقة فقط ومن المقرر عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية.وقالت "مي" لـ"الدستور" إنها ستقدم خلال أحداث العمل شخصية "هند" التي تتعرض للخطف التي سيتعاطف معها الكثير، مؤكدة أنه دور جديد ومختلف تمامًا عما قدمته من قبل وسيفاجيء جمهورها، وأعربت عن سعادتها بهذا العمل والذي وصفته بالتجربة الجديدة المميزة، وأكدت أنها متحمسة لعرضه ومعرفة آراء المشاهدين حوله، متمنية أن ينال إعجاب الجمهور."بأثر رجعي" تأليف فتحي الجندي وإخراج معتز حسام ويشارك فى بطولته بجانب مي سليم كل من محمد عز وهاجر الشرنوبي وتوني ماهر وهالة فاخر وصبري عبدالمنعم وخالد محروس.