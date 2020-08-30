«الاتصالات» تنظم ندوة حول مبادرة «تمكين الشباب للعمل المهني الحر»

ينظم قطاع المسؤولية والخدمات المجتمعية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ندوة تعريفية عبر الإنترنت للتعريف بمبادرة "تمكين الشباب للعمل المهني الحُر" اليوم الأحد 30 أغسطس.كانت الوزارة قد أطلقت مبادرة "تمكين الشباب للعمل المهني الحُر" بهدف تدريب 20 ألف شاب وشابة على مستوى الجمهورية على مهارات العمل الحُر عبر المنصات الإلكترونية، ذلك بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة من خلال المراكز المجتمعية المتكاملة الدامجة التي قامت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتطويرها تكنولوجيًا؛ على أن يتم دمج المتدربين من ذوي الإعاقة بنسبة 10% من إجمالي عدد المتدربين.وتأتي المبادرة في إطار تنفيذ استراتيجية وزارة الاتصالات والتي من أهم محاورها بناء الإنسان المصري، كما تأتي استجابًة لمتطلبات السوق والتي أدت إلى تعميم فرص التعلم التكنولوجي الرقمي ونشرها بقوة وتعظيم الاستفادة من طاقات المهنيين المستقلين.