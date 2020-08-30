رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 30 أغسطس 2020 الموافق 11 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«الاتصالات» تنظم ندوة حول مبادرة «تمكين الشباب للعمل المهني الحر»

الأحد 30/أغسطس/2020 - 02:58 م
الدكتور عمرو طلعت
الدكتور عمرو طلعت
طارق عتمان
طباعة
ينظم قطاع المسؤولية والخدمات المجتمعية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ندوة تعريفية عبر الإنترنت للتعريف بمبادرة "تمكين الشباب للعمل المهني الحُر" اليوم الأحد 30 أغسطس.

كانت الوزارة قد أطلقت مبادرة "تمكين الشباب للعمل المهني الحُر" بهدف تدريب 20 ألف شاب وشابة على مستوى الجمهورية على مهارات العمل الحُر عبر المنصات الإلكترونية، ذلك بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة من خلال المراكز المجتمعية المتكاملة الدامجة التي قامت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتطويرها تكنولوجيًا؛ على أن يتم دمج المتدربين من ذوي الإعاقة بنسبة 10% من إجمالي عدد المتدربين.

وتأتي المبادرة في إطار تنفيذ استراتيجية وزارة الاتصالات والتي من أهم محاورها بناء الإنسان المصري، كما تأتي استجابًة لمتطلبات السوق والتي أدت إلى تعميم فرص التعلم التكنولوجي الرقمي ونشرها بقوة وتعظيم الاستفادة من طاقات المهنيين المستقلين.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نتيجة الدبلومات الفنية 2020 .. ظهورها على الانترنت مساء اليوم

وزير التربية والتعليم يعتمد نتيجة الدبلومات الفنية 2020

«الجمارك»: سيارة ياسمين صبرى معفاة من الرسوم طبقا للاتفاقيات

إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2020 برقم الجلوس

الصور

image description

أليو بادجي يتقدم للأهلي أمام المصري

image description

الأهلي والمصري: الأحمر يواصل صدارته للدوري

image description

صلاة الجمعة من مسجد عمرو بن العاص

image description

80 صورة من صلاة الجمعة

image description

المصلون بمسجد مصطفى محمود: «النهارده عيد» (صور)

الأكثر قراءة

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2020

نتيجة الدبلومات الفنية 2020 .. ظهورها على الانترنت مساء اليوم

نتيجة الدبلومات الفنية 2020 بالاسم.. رابط مركز معلومات وزارة التربية والتعليم

رابط natega fany emis gov eg للاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2020

إنفوجراف

image description

كل ما تريد معرفته عن مشروع «إنفاذ القانون 2030» (إنفوجراف)

image description

السجل الجنائي لمحمود عزت (انفوجراف)

image description

7 معلومات عن اتهام محامي بقتل ابنته وتقطيعها بمنشار (إنفوجراف)

image description

5 معلومات عن «رشوة رئيس حي مصر القديمة» (إنفوجراف)

أيام زمان

تعرف على حكاية ضرب «المويلحي» بالـ«قفا» وكيف شمت أحمد شوقي فيه؟

«إذا اقتنعت بعقله سأحب كرشه وصلعته».. اعترافات مديحة كامل عن الرجل

«فلّسنا في أول 7 شهور وشعرت معه بالجوع».. بدايات زواج جيهان بالرئيس السادات

«الغيرة الشديدة والعلقة الساخنة».. أسرار علاقة أنور وجدي وليلى مراد

نجم الساعة

«هيئة الكتاب» تعيد فتح 29 منفذ بيع

منوعات

منها البطيخ.. أطعمة يمكن تناولها لتخفيف آلام الصداع

«تعمل كفلتر للبشرة».. اللحية تحمي الرجال من الإصابة بالسرطان

الصين يشهد أسوأ غزو للجراد منذ عقود

29 قتيلا و28 مصابا في انهيار مطعم بالصين

مقالات الرأي
ماجد حبته
على.. التطبيع.. وتكيّة أم على
د.أحمد الخميسى
جون ميدلى يتصدى لنهب الفقراء
ماجد حبته
سقوط سفّاح الجماعة.. والجامعة
د.مينا بديع عبدالملك
محمد فؤاد عبدالباقى.. صائم الدهر «2-2»
المزيد

الثقافة

سمير الفيل: أنجزت 67 نصًا قصصيًا سأوزعها على 3 مجموعات

«هيئة الكتاب» تعيد فتح 29 منفذ بيع

بيتر ماهر ينتهي من روايته «سيرة وحيدة لقرية صغيرة»

«عيلة الفقري» جديد «المسرح الكوميدي» قريبا على «العائم»