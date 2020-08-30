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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رئيس جامعة الإسكندرية يستقبل «بائع الفريسكا»

الأحد 30/أغسطس/2020 - 03:16 م
رئيس جامعة الإسكندرية
رئيس جامعة الإسكندرية
هبة عويضة
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استقبل الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، اليوم الأحد، الطالب إبراهيم عبد الناصر، (بائع الفريسكا) الحاصل على مجموع 99.6 % فى الثانوية العامة، وتمكن من الالتحاق بكلية الطب جامعة الإسكندرية، وذلك بحضور الدكتور هشام جابر، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور وائل نبيل، عميد كلية الطب.

ونقل رئيس الجامعة للطالب تحيات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الذي قرر تقديم منحة كاملة للشاب للدراسة بكلية الطب جامعة الإسكندرية، ومبلغ شهري ليستطيع تخفيف ضغط العمل والتفرغ التام للدراسة، كما عرض رئيس الجامعة على الطالب الدراسة بالبرنامج الدولى، مؤكدًا أن الجامعة من جانبها ستقدم كل الدعم والعون للطالب المتفوق للاستمرار فى تحقيق التميز.

وأشاد رئيس الجامعة، بكفاح الشاب وإصراره على تحقيق حلمه رغم كل الظروف، مؤكدًا أنه نموذج يحتذى وصاحب إرادة وقوة وعزيمة في تحقيق الهدف وأحد صناع الأمل لغيره من الشباب، داعيًا إياه لضرورة الاستمرار في الجد والاجتهاد والمثابرة ليكون من أفضل أطباء مصر فى المستقبل.

وأعرب الدكتور هشام جابر عن فخره بكفاح الطالب وتحديد الهدف، وتمسكه بجامعة الإسكندرية كواحدة من أعرق الجامعات وتزخر بأساتذة عظام، مؤكدًا على أنه بصفة شخصية سيدعمه كما يدعم كل النماذج الناجحة من الشباب لبناء مجتمع قوي.

وقال الدكتور وائل نبيل إن إبراهيم قام بتحديد هدفه من البداية، فضلًا عن قيامه بالعمل الذي هو يعد شرفا ورجولة وتحمل مسئولية، ونصحه باستمرار التفوق ليكون أحد أعضاء هيئة التدريس بالكلية.

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