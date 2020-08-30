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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بالأسماء.. تكليف وتعديل 20 نائبًا ورئيس قرية بكفرالشيخ

الأحد 30/أغسطس/2020 - 04:26 م
كفرالشيخ
كفرالشيخ
عمرو الشامي
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أصدر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، القرار رقم (713) بتاريخ 29 أغسطس 2020، بتكليف وتعديل 20 نائبًا ورئيس قرية لشغل وظيفة نائب رئيس المركز والمدينة ورئيس قرية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كفرالشيخ، وتضمن كلًا من، منصور عبد الونيس عبدالجواد، نائبا لرئيس المدينة لشئون قرى "محلة القصب، أريمون، كفرالمنشي، الحمراء، صندلا، متبول"، ومحمد رضا محمد سليمان، نائب رئيس المدينة لشئون القرى 2 "دقلت، الحمراوي، المرابعين، الخدمية، محلة موسى".

تضمن القرار أيضا، محمد صلاح عبد الجليل، نائب رئيس المدينة لشئون القرى 3 "المنشة الشرقية، الحلافي، دقميرة، إسحاقة، الشمارقة"، عبدالعزيز جمعة عبد العزيز، نائبا لرئيس المركز والمدينة للنظافة والتجميل، رضا محمود رجب سلامة، نائب رئيس المدينة للإزالات والإشغالات.

وكلف القرار حازم محمد عبد العزيز سعد، رئيسًا لقرية محلة القصب، وحامد محمد السيد حامد ترك، رئيسًا لقرية أريمون، وحاتم مختار عبد الخالق، رئيسًا لقرية الحلافي، وعلا طاهر محمود لبن، رئيسًا لقرية المنشة الشرقية، وأيمن إبراهيم يوسف محمد، رئيسًا لقرية إسحاقة، وعبد الفتاح عطيه وإسماعيل احمد، رئيسًا لقرية صندلا، وياسر محي الدين أحمد عقبة، رئيسًا لقرية دقميرة، وأحمد منصور محمد خليفة، رئيسًا لقرية المرابعين، وبهاء عبد الجواد السيد علي، رئيسًا لقرية الشمارقة، ومحمد سعيد عبد اللطيف حامد، رئيسًا لقرية متبول، وجمال عبد الفتاح علي السبع، رئيسًا لقرية الخدمية.

أيضا، حمادة علي عبد المجيد الرويني، رئيسًا لقرية دقلت، والصاوي فكية الصاوي مختار، رئيسًا لقرية كفرالمنشي، وإبراهيم عبد الحميد علي بسيوني، رئيسًا لقرية محلة موسى، ورضا فتحي بدراوي إبراهيم، رئيسًا لقرية الحمراوي، ومحمد ناجي سعد خفاجة، رئيسًا لقرية الحمراء.

وذلك بعد الاطلاع علي القانون رقم 81 لسنة 2016م، بشأن نظام الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية وتعديلاته ولائحته التنفيذية، وعلى ما يقتضيه الصالح العام.

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