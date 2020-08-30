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الأحد 30 أغسطس 2020 الموافق 11 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

المئات يشيعون جنازة مرشح «الشيوخ» فى أسيوط

الأحد 30/أغسطس/2020 - 03:22 م
جنازة مرشح الشيوخ
جنازة مرشح الشيوخ
أسيوط _ محمد أبو شادي:
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شيع المئات من أهالي مركز أبنوب ومحافظة أسيوط، جثمان عصام بركات مرشح مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن بأسيوط لمدافن العائلة، بمشاركة المهندس ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وأمين حزب مستقبل وطن بأسيوط وأعضاء هيئة المكتب وأعضاء مجلس النواب بالمحافظة ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

ووافت المنية عصام بركات قبل بدء مؤتمر انتخابي داعم لمرشحي حزب مستقبل وطن بمركز البداري بأسيوط.

ووصل جثمان عصام بركات، مرشح حزب مستقبل وطن لانتخابات مجلس الشيوخ 2020 على المقعد الفردي دائرة محافظة أسيوط، إلى منزله بقرية كوم "أبوشيل" بمركز أبنوب، وسط حضور أعضاء مجلس النواب من مختلف الأحزاب.

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