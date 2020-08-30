حفل زفاف بمسرحية «سيد درويش»

حرص أحد الشباب وزوجته على التواجد بمسرحية «سيد درويش» بمسرح البالون أمس، وحضور العرض بملابس الزفاف وسط ترحيب كبير من طاقم المسرحية، وقام بطل العرض محمد عادل بالنزول لهما وتقديم التهنئة بمناسبة الزفاف وشكرهما لحرصهما على التواجد بالمسرح.ونشر بطل العرض المسرحي الصورة التي جمعته بهما عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، وهنأهما بهذه المناسبة وكتب "ألف مبروك للعرسان اللي شرفونا في مسرح البالون لحضور مسرحية فنان الشعب سيد درويش".و"سيد درويش" هو عرض غنائي استعراضي من بطولة محمد عادل، ولقاء سويدان، ورشا سامي، ومن تأليف السيد إبراهيم، وإخراج أشرف عزب، وإنتاج قطاع الفنون الشعبية برئاسة الدكتور عادل عبده، ويعرض يوميا على مسرح البالون في العجوزة.