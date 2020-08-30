الأولى على دبلوم الزراعة المتقدمة: ذاكرت الملغى ولم ألتفت لكورونا

أعربت الطالبة رشا خالد رجب ابنه منطقة المطرية بمحافظة القاهرة من مدرسة مسطرد الفنية الزراعية، الحاصلة على المركز الأول على مستوى الجمهورية دبلوم المدارس الفنية المتقدمة الزراعية نظام الخمس سنوات عن فرحتها الكبيرة بإعلانها الأولى على مستوى الجمهورية في الدبلومات الفنية، اليوم، مؤكدة أن التفوق نتاج عرق وجهد وليس ضربة حظ مشيرة إلى أن تفوقها يعد أول خطوة لتحقيق حلمها بأن تصبح مهندسة زراعية أو تلتحق بكلية الزراعة جامعة عين شمس والتي تتمنى أن تتفوق فيها وتكمل لتكون عضو هيئة تدريس بها وتستكمل الماجستير والدكتوراه.وقالت رشا في تصريحات صحفية إنها لم تتوقع أن تكون الأولى على الجمهورية، ولكنها كانت تتوقع التفوق، مشيرة إلى أن تفوق شقيقتها الكبرى والتحاقها بنفس المدرسة وحصولها العام الماضي على المركز الرابع جمهورية في نفس المدرسة وتخصص التصنيع الغذائي الذي التحقت به هي الأخرى كان دافعا لها للمذاكرة والتفوق.أهدت رشا تفوقها لوالدها خالد رجب، موظف بهيئة النقل العام ووالدتها ربة منزل، حيث كان يشجعها والدها على التفوق، وهو من أقنعها بالدخول لهذه المدرسة مشيرة إلى أنها فكرت في دخول الثانوي العام، ولكنها خافت من الصعاب والمشاكل التي تحدث للطلبة فيه قائلة "حبيت أختصر السكة".وقالت إنها لم تحدد ساعات معينة للمذاكرة، ولكنها ترتب أولوياتها وتذاكر كل المواد بترتيب وجدول حتى تستطيع تحصيل كل الدروس والعلوم، مشيرة أنها في بداية أزمة كورونا حدث لها نوع من القلق والإحباط بسبب غموض موقف الامتحانات ولكنها تغلبت على هذا الموقف وعادت للمذاكرة من جديد، ولكنها ذاكرت المنهج كله بما فيه من مواد وعلوم تم إلغاؤها أملا في التفوق.وأكدت أنها كانت تأخذ دروسا خصوصية في بداية الدراسة وتوقفت عنها بسبب كورونا مؤكدة أن التعليم الفني لم يحظَ باهتمام بالدروس والتعليم الأونلاين خلال فترة كورونا مطالبة بالعمل على التوسع فيه مشيرة إلى أنها تخصصت في التصنيع الغذائي وهو تخصص مهم جدا في مجال التعليم الزراعي.وكانت وزارة التعليم والتعليم الفني قد أعلنت اليوم نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية واعتمد الوزير النتيجة على أن تكون في المدارس خلال الساعات المقبلة.