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الأحد 30 أغسطس 2020 الموافق 11 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الأرصاد: طقس الإثنين حار.. والعظمى بالقاهرة 37

الأحد 30/أغسطس/2020 - 03:00 م
الأرصاد
الأرصاد
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الإثنين، طقس حار على القاهرة والوجه البحري، شديد الحرارة على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد نهارًا، معتدل على القاهرة والوجه البحري ولطيف على السواحل الشمالية وشمال ومعتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء ليلا، والرياح معتدلة على الأنحاء كافة.

وقال الخبراء إن القاهرة والوجه البحري تتعرضان لنسبة رطوبة عظمى 85% وصغرى 35%، والسواحل الشمالية عظمى 95% وصغرى 45%، وشمال الصعيد عظمى 75% وصغرى 22%، وجنوب الصعيد عظمى 35% وصغرى 14%.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى
القاهرة 37 25
الإسكندرية 32 26
وادي النطرون 37 25
طنطا 36 24
شبين الكوم 37 25
دمنهور 34 24
بلطيم 32 22
مطروح 30 22
السلوم 33 22
سيوة 36 22
بورسعيد 32 26
دمياط 32 26
الزقازيق 37 25
المنصورة 35 24
الإسماعيلية 38 22
السويس 37 24
العريش 34 23
رفح 33 23
رأس سدر 37 26
نخل 37 21
نويبع 36 25
طابا 36 25
كاترين 35 20
الطور 35 26
شرم الشيخ 38 28
الغردقة 39 29
مرسى علم 38 29
الفيوم 37 24
بني سويف 38 24
المنيا 39 24
أسيوط 39 24
سوهاج 40 25
قنا 40 26
الأقصر 41 27
أسوان 42 27
إدفو 42 28
أبوسمبل 41 26
الوادي الجديد 42 25
شلاتين 38 27
أبورماد 37 27
حلايب 34 28
رأس حدربة 34 28

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهي كالتالي

العظمى الصغرى
مكة المكرمة 41 29
المدينة 44 31
الرياض 42 27
المنامة 39 32
أبوظبي 44 32
الدوحة 39 34
الكويت 35 28
دمشق 41 22
بيروت 33 28
عمان 39 23
القدس 34 21
غزة 33 26
بغداد 46 27
مسقط 34 28
صنعاء 25 15
الخرطوم 37 26
طرابلس 38 27
تونس 31 20
الجزائر 25 17
الرباط 31 17
أنقرة 37 17
إسطنبول 30 20
إسلام أباد 29 24
نيودلهي 33 26
جاكرتا 34 24
بكين 28 20
كوالالمبور 32 24
طوكيو 33 24
أثينا 36 23
روما 23 14
باريس 19 8
مدريد 27 14
برلين 22 16
لندن 17 10
مونتريال 22 14
موسكو 21 11
نيويورك 25 18
واشنطن 25 20
نواكشوط 30 25
أديس أبابا 21 13

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