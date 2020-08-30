الأرصاد: طقس الإثنين حار.. والعظمى بالقاهرة 37

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الإثنين، طقس حار على القاهرة والوجه البحري، شديد الحرارة على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد نهارًا، معتدل على القاهرة والوجه البحري ولطيف على السواحل الشمالية وشمال ومعتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء ليلا، والرياح معتدلة على الأنحاء كافة.وقال الخبراء إن القاهرة والوجه البحري تتعرضان لنسبة رطوبة عظمى 85% وصغرى 35%، والسواحل الشمالية عظمى 95% وصغرى 45%، وشمال الصعيد عظمى 75% وصغرى 22%، وجنوب الصعيد عظمى 35% وصغرى 14%.وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصرالعظمى الصغرىالقاهرة 37 25الإسكندرية 32 26وادي النطرون 37 25طنطا 36 24شبين الكوم 37 25دمنهور 34 24بلطيم 32 22مطروح 30 22السلوم 33 22سيوة 36 22بورسعيد 32 26دمياط 32 26الزقازيق 37 25المنصورة 35 24الإسماعيلية 38 22السويس 37 24العريش 34 23رفح 33 23رأس سدر 37 26نخل 37 21نويبع 36 25طابا 36 25كاترين 35 20الطور 35 26شرم الشيخ 38 28الغردقة 39 29مرسى علم 38 29الفيوم 37 24بني سويف 38 24المنيا 39 24أسيوط 39 24سوهاج 40 25قنا 40 26الأقصر 41 27أسوان 42 27إدفو 42 28أبوسمبل 41 26الوادي الجديد 42 25شلاتين 38 27أبورماد 37 27حلايب 34 28رأس حدربة 34 28أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهي كالتاليالعظمى الصغرىمكة المكرمة 41 29المدينة 44 31الرياض 42 27المنامة 39 32أبوظبي 44 32الدوحة 39 34الكويت 35 28دمشق 41 22بيروت 33 28عمان 39 23القدس 34 21غزة 33 26بغداد 46 27مسقط 34 28صنعاء 25 15الخرطوم 37 26طرابلس 38 27تونس 31 20الجزائر 25 17الرباط 31 17أنقرة 37 17إسطنبول 30 20إسلام أباد 29 24نيودلهي 33 26جاكرتا 34 24بكين 28 20كوالالمبور 32 24طوكيو 33 24أثينا 36 23روما 23 14باريس 19 8مدريد 27 14برلين 22 16لندن 17 10مونتريال 22 14موسكو 21 11نيويورك 25 18واشنطن 25 20نواكشوط 30 25أديس أبابا 21 13