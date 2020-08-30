بطريرك الكلدان يسيّم أسقفا جديدا في بغداد

قال الأب بولس ساتي، المُدبر البطريركي للكلدان في مصر، إنه من المقرر أن يسيم الانبا رافائيل الاول ساكو، بطريرك الكنيسة الكلدانية الكاثوليكية، اليوم الأحد، أسقفا جديدا بمقر الايبارشية بالعراق.ودعى الأب بولس ساتي، المتحدث الرسمي للكنيسة الكلدانية، في بيان رسمي له، نُشر عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أبناء الكنيسة في مصر لمتابعة الرسامة في تمام الساعة الرابعة عصرا.وأضاف:"تدعو الكنيسة الكلدانية في مصر للصلاة ومتابعة الرسامة الأسقفية لمار فيلكس سعيد شابي، وذلك بوضع يد غبطة أبينا الجاثليق البطريرك مار لويس روفائيل ساكو في بغداد الساعة ٤:٠٠ بتوقيت مصر".