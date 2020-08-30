الأمن يكشف غموض مقتل تاجر مخدرات في الجيزة

نجحت أجهزة الأمن في كشف غموض مقتل تاجر مخدرات، وضبط مرتكبي الواقعة في محافظة الجيزة.وكان قد ورد بلاغ لقسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة، بالعثور على جثة أحد الأشخاص بشقته الكائنة بأحد العقارات بمنطقة صفط اللبن بدائرة القسم، والعثور بإحدى غرف الشقة على (مكبس لصناعة مخدر الحشيش - 11 قطعة حشيش، وكذا كيس مُثبت بنافذة المطبخ المطلة على المنور وبداخله 31 قطعة حشيش".أسفرت تحريات فرق البحث الجنائى برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين (نجار مسلح - بائع متجول).عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة وقرر المتهم الأول ارتباطه بعلاقة قرابة بالمجنى عليه وأن الأخير مدين له بمبلغ 32 ألف جنيه، إلا أنه ماطل فى رد المبلغ المالي، وأثناء تلك الفترة تعرف على المتهم الثاني الذي تربطه علاقة جيرة وعمل بالمجنى عليه والذى أخبره بوجود خلافات مالية بينهما، حيث إن المجنى عليه مدين له أيضًا بمبلغ 50 ألف جنيه.وأضافا أنه ظنًا منهما باحتفاظ المجنى عليه بمبالغ مالية حصيلة نشاطه الإجرامي، فى مجال تصنيع المواد المخدرة فاتفقا فيما بينهما على قتله وسرقته مستغلين إقامة المتهم الأول صحبته، وأضاف المتهم الأول أنه فى سبيل تنفيذ مُخططهما قام بمساعدة المتهم الثاني فى الدلوف لشقة المجنى عليه، واعتدائهما عليه مما أودى بحياته ولم يعثرا على ثمة مبالغ مالية واستوليا على هاتفه المحمول وهربا، وتم بإرشاد المتهم الأول ضبط الهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.