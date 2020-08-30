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الأحد 30 أغسطس 2020 الموافق 11 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رئيس جامعة أسيوط يتفقد إجراءات الوقائية بالعيادات الخارجية

الأحد 30/أغسطس/2020 - 02:41 م
الدكتور طارق الجمال،
الدكتور طارق الجمال،
محمد أبوشادي
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تفقد الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، عدد من العيادات الخارجية بمستشفيات أسيوط الجامعية، رفقة الدكتور سعد زكي، مدير المستشفى الرئيسي وعدد من القيادات الإدارية بالجامعة ومستشفياتها الجامعية.

وقال الجمال، في بيان، إن الجولة تهدف إلى متابعة سير العمل بالعيادات الخارجية، في إطار تشغيلها جزئيًا لاستقبال عدد يقارب 550 مريض يوميًا، وهو ما لا يتجاوز ثلث العدد الإجمالي الذي كانت تستقبله كل عيادة في الفترة السابقة لأزمة جائحة فيروس كورونا.

ومن جهته، أوضح الدكتور سعد زكي، أنه تم البدأ في تشغيل العيادات الخارجية مع بداية أغسطس الجاري وفق نظام محدد لا تتجاوز كل عيادة ثلث العدد المعتاد لها في الظروف العادية، مع تقسيم كل عدد على مجموعتين لمنع التكدس، حيث يتم استقبال المجموعة الأولى من 8.30 صباحًا إلى 10.30، والثانية من الساعة 11 صباحًا وحتى 1.30 ظهرًا مع إجراء عمليات التطهير والتعقيم بين كل مجموعة، مشيرًا إلى أن أعلى عيادة في استقبال المرضى يوميًا هي العظام وذلك لكثافة المترددين عليها.

وأشار الدكتور سعد زكي، إلى عدم حجز تذكرة لأي عدد إضافي فوق الأعداد المخصصة وذلك لحماية المتواجدين والحفاظ على صحته وسلامتهم وتوفير بيئة آمنة للمتواجدين داخل المدينة الطبية.

وشملت جولة رئيس الجامعة تفقده لوحدة الكلى الصناعية وعيادات الأشعة المقطعية، ووحدة استقبال الطوارئ، والأنف والأذن، والروماتيزم والعلاج الطبيعي والرمد والعظام وكذلك مركز السكر والغدد الصماء. 
الدكتور طارق الجمال،
الدكتور طارق الجمال،
الدكتور طارق الجمال،
رئيس جامعة أسيوط يتفقد إجراءات الوقائية بالعيادات الخارجية
الدكتور طارق الجمال،
الدكتور طارق الجمال،
الدكتور طارق الجمال،
الدكتور طارق الجمال،
رئيس جامعة أسيوط يتفقد إجراءات الوقائية بالعيادات الخارجية
الدكتور طارق الجمال،

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