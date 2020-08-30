التحفظ على 2.5 مليون عبوة تونة مجهولة المصدر بالمرج

تمكن ضباط إدارة مباحث التموين بالقاهرة، من التحفظ على 2.5 مليون عبوة تونة مختلفة الأحجام مجهولة المصدر، داخل مخزن مواد غذائية في منطقة المرج بمحافظة القاهرة.تلقى اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة، إخطارا من إدارة مباحث التموين بالقاهرة يفيد بضبط مسئول عن مخزن مواد غذائية، لإدارته المخزن دون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها، مستخدمًا علامات تجارية غير مسجلة بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.وعثر بداخل المخزن على (2.621.520 عبوة تونة مختلفة الأحجام مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها، و40 ألف استيكر لتغليف عبوات التونة، و5 عبوات لاصق، وكمية من الكراتين الفارغة، وماكينات تغليف).وبمواجهة المتهم اعترف بإدارته المخزن دون ترخيص، وحيازته المضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.